"Hesap Devralma Açığı" Tespit Etti

Yaklaşık üç yıldır siber güvenlik alanında kendini geliştirdiğini belirten Nas, NASA’nın düzenlediği güvenlik açığı tespit programına katıldı. İki aylık çalışmanın ardından yalnızca e-posta adresiyle farklı bir kullanıcının hesabının devralınabildiğini fark eden Nas, bulgularını detaylı bir raporla NASA’ya iletti.

Nas, söz konusu açığın “zero click” yani kullanıcının herhangi bir işlem yapmasına gerek kalmadan hesap devralma saldırısına yol açtığını vurgulayarak, “Bu zafiyet kritik seviyede değerlendirildi çünkü hiçbir kullanıcı etkileşimi olmadan kişisel verilere erişim sağlanabiliyordu” dedi.

NASA ile 3 Aylık Süreç

Haziran ayında raporunu gönderen Nas, üç ay boyunca NASA’nın siber güvenlik ekibiyle iletişim halinde kalarak açığın kapatılması için teknik destek verdi. Çalışma sürecinde farklı yöntemlerle açığın yeniden tetiklenip tetiklenmediğini test etti. Sürecin sonunda NASA, Nas’a teşekkür mektubu göndererek adını resmi Onur Listesi’ne ekledi.

Kişisel Veriler Tehlikedeydi

Nas’ın ortaya çıkardığı açık, NASA’nın etkinlik sistemine kayıtlı kullanıcıların ev adresi ve telefon numarası gibi kişisel bilgilerini risk altına sokuyordu. Nas, “Zafiyetin kapatılması için süreci birlikte yürüttük. NASA her aşamada doğrulama istedi, ben de tekrar test ederek geri bildirim verdim. Sonunda açık tamamen kapatıldı” dedi.

"Hayalimi Gerçekleştirdim"

Başarısını üniversitesiyle paylaştığını belirten Nas, “NASA’dan gelen takdir mektubu benim için maddi değil, manevi bir ödül oldu. Uzun zamandır hayalimdi ve bunu öğrenciyken başarmak beni çok mutlu etti. Bu alanda ilerlemek isteyen arkadaşlara da çok çalışmayı tavsiye ediyorum” ifadelerini kullandı.

Rektörden Tebrik

BEÜN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Yusuf Nas’ın başarısının üniversite ve ülke adına gurur verici olduğunu söyleyerek, “Öğrencimizin, NASA gibi dünyanın en prestijli kurumlarından birinde siber güvenlik açığını tespit ederek takdir edilmesi üniversitemizin eğitim kalitesinin somut bir göstergesidir. Yusuf Nas’ı ve onu yetiştiren akademisyenlerimizi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Özölçer ayrıca, gençlerin teknoloji ve savunma sanayii gibi stratejik alanlarda yetişmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğuna dikkat çekerek, bu başarının diğer öğrencilere de ilham kaynağı olacağını vurguladı.