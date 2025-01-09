Ulutaş, fuarın genel atmosferini değerlendirirken, "CFE Fuarı bizim için oldukça verimli geçti. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından gelen misafirlerimizi standımızda ağırlama fırsatı bulduk. Ürünlerimize olan yoğun ilgi bizi oldukça memnun etti. Yeni iş birlikleri ve bağlantılar kurmak açısından bu tür organizasyonlar büyük önem taşıyor. Sektörümüzün uluslararası alanda daha fazla tanıtılması için de önemli bir platform olduğunu düşünüyorum," dedi.

Mutaş Halı'nın yenilikçi ürünleri ve tasarımlarıyla dikkat çektiği fuarda, firma hem mevcut müşterileriyle ilişkilerini güçlendirdi hem de yeni pazarlar için önemli adımlar attı. Ulutaş, fuarların sektöre katkısına vurgu yaparak, yerli üretim gücünü dünya pazarına taşımak için bu tür etkinliklere katılım sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

CFE Halı ve Yer Kaplamaları Fuarı, Mutaş Halı gibi sektörün lider firmalarının katılımıyla, uluslararası alanda da ses getiren bir etkinlik olmaya devam ediyor.

Hüseyin Ulutaş: “Suriye’deki Rejim Değişikliği Türkiye İçin Yeni Fırsatlar Sunacak”

Mutaş Halı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ulutaş, Suriye’deki rejim değişikliği ile birlikte göçmenlerin memleketlerine dönmeye başlamalarının, Türkiye için hem sosyal hem de ekonomik anlamda olumlu sonuçlar doğuracağını belirtti.

Ulutaş, özellikle halı sektörü açısından herhangi bir iş gücü sıkıntısı yaşamayacaklarını dile getirirken, Suriye’nin yeniden inşa sürecinin Türkiye için büyük fırsatlar barındırdığına dikkat çekti. “Rejim değişikliği sonrası başlayacak yeni ülke inşası, Türkiye açısından ticari anlamda da önemli kapılar açacak. Orada inşaatlar tamamlandığında ev eşyalarının büyük kısmı Türkiye’den ihraç edilecek. Biz de halı sektöründeki gücümüzle Suriye’ye önemli ihracatlar gerçekleştireceğiz” dedi.

"Yeniden İnşa Süreci Ticari İlişkileri Güçlendirecek"

Suriye’nin yeniden yapılanma sürecinde Türk üreticilerin ciddi bir rol üstleneceğini vurgulayan Hüseyin Ulutaş, Türk halı sektörünün bölgedeki talebi karşılamak için hazır olduğunu belirtti. Ulutaş, “Türkiye, üretim kapasitesi ve kaliteli ürünleriyle Suriye’nin ihtiyaçlarını karşılamak için güçlü bir konumda. Halı sektörü olarak biz de bu sürece katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.

“Sektör İş Gücü Problemi Yaşamayacak”

Göçmenlerin ülkelerine dönmesiyle ilgili olarak iş gücü kaygısı taşımadıklarını ifade eden Ulutaş, Türk sanayisinin bu duruma hızla adapte olabileceğini söyledi. “Göçmenlerin dönüşü bir eksiklik değil, bölgemizde yeni fırsatların kapısını aralayacak bir gelişme olarak görülmeli. Hem Suriye’nin yeniden inşası hem de ticari ilişkilerin güçlenmesi, iki ülkenin ekonomisine de katkı sağlayacak” diye konuştu.

Suriye’deki rejim değişikliğinin ardından Türkiye’nin bölgeye yönelik ihracatının artması bekleniyor. Bu süreçte, özellikle ev eşyası ve halı gibi ürünlerin yoğun talep görmesi öngörülüyor.