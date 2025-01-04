MÜSİAD Başkanı Asmalı: “Zor Dönemler, Büyük Zaferlerin Habercisidir”

Gecede konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Türkiye’nin ekonomik zorluklarla mücadelede gösterdiği kararlılığı vurguladı. Enflasyonla mücadele kapsamında alınan sıkı para politikası kararlarının büyüme oranlarını bir miktar düşürdüğünü ifade eden Asmalı, "Ülkemiz ortalama yüzde 5 civarında büyürken, bu yıl yüzde 3 civarında bir büyüme bekliyoruz. Ancak unutmayalım ki zor dönemler, büyük zaferlerin habercisidir. Önümüzdeki süreçte bu sabrın ve gayretin meyvelerini hep birlikte toplayacağız” dedi.

Asmalı, aralık ayında açıklanan yüzde 1.03’lük enflasyon oranı ve son 7 aydır düşüş eğiliminde olan manşet enflasyonun, Türkiye’nin 2025 yılı için hedeflediği yüzde 21’lik enflasyon hedefine ulaşma umudunu artırdığını dile getirdi.

“Türkiye, Küresel Bir Kilit Ülke”

Türkiye’nin stratejik konumunun önemine de dikkat çeken Asmalı, Suriye ve Kudüs’te yaşanan gelişmelerin, ülkenin bölgesel ve küresel dengeyi şekillendiren kritik rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Vali Çiçek’ten MÜSİAD’a Övgü

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, MÜSİAD’ın sadece bir ekonomik sivil toplum kuruluşu olmadığını, aynı zamanda toplumun her alanında sorumluluk üstlenen önemli bir yapı olduğunu belirtti. “MÜSİAD, Kayseri’nin ve Türkiye’nin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahiptir. Sadece ekonomik değil, her konuda elini taşın altına koyan saygın bir organizasyondur” dedi.

Milli Okçu Mete Gazoz’a Ödül

Gecede ödüle layık görülen isimlerden biri de dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz oldu. Başarısıyla Türkiye’yi gururlandıran Gazoz, ödül aldığı gecede mutluluğunu dile getirerek, "Bu ödüller bizim için bir motivasyon kaynağı. Şimdi 2028 Olimpiyatları’na hazırlanıyoruz ve altın madalyayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Türkiye Yüzyılı” Vizyonuna Katkı Sunanlara Teşekkür

Gecede Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve sportif alanlardaki başarılarına katkıda bulunan isimler ödüllerle onurlandırıldı. Etkinlik, “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu ileriye taşımak için yeni hedefler ve iş birlikleri vurgusuyla sona erdi.