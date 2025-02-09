YASEMİN BAHADIR/ALMANYA

Etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ferhat Çolak, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Nagihan Ilknur Akdevelioğlu gibi önemli isimler yer aldı. Ayrıca, MÜSİAD üyeleri, gençlik kolları, Avrupa'nın farklı yerlerinden gelen Türk gıda sektörü temsilcileri, basın mensupları ve sivil toplum kuruluşu başkanları da etkinlikte hazır bulundu. Toplamda yaklaşık 500 kişi katıldı. Güvenlik önlemleri, Hanau Emniyet Teşkilatı tarafından sağlandı.

Sektörel Sorunlar ve Çözümler Masaya Yatırıldı

Türk gıda sektörünün karşılaştığı zorluklar ve çözüm önerileri, etkinlikte detaylı şekilde ele alındı. Gümrük işlemlerinden lojistik sorunlara, üretimden pazarlamaya kadar pek çok önemli başlık tartışıldı. Ayrıca, işbirliği ve ticari fırsatlar üzerine yoğunlaşan networking etkinlikleri de gerçekleştirildi. Geçen yılki istatistikler ışığında, Türk gıda sektörünün Avrupa’daki durumu ve potansiyel çözüm önerileri açıklandı.

Tarım Stratejileri ve Gelecek Projeleri

Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Müdürü Ferhat Çolak, Avrupa’daki Türk Gıda Zirvesi projelerinin tarım stratejik alanlarda önemli bir yer edindiğini belirtti. Çolak, pandeminin ardından yaşanan sıkıntıların, kuraklık ve doğal afetlerin tarım sektörünü etkilediğini dile getirdi. Dünya nüfusunun hızla arttığını ve %70 daha fazla gıda üretimi yapılması gerektiğini vurgulayan Çolak, Türkiye'nin bu yeni yüzyılda üretim ve tüketimini sürdürebilmesi için yeni projelere imza atılması gerektiğini söyledi.

MÜSİAD Başkanından Destek Talebi

MÜSİAD Avrupa Gıda Sektörü Başkanı Ahmet Çetinkaya, Türk gıda sektörünün lojistik ve gümrük konularındaki sıkıntıların giderilmesi için Türkiye'den devlet desteği talep etti. Çetinkaya, bu alandaki sorunların çözülmesi için daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

Başkonsolos Akdevelioğlu’ndan Birlik ve Dayanışma Vurgusu

Türkiye Cumhuriyeti Frankfurt Başkonsolosu Nagihan Ilknur Akdevelioğlu ise Avrupa’daki Türklerin bir arada daha güçlü olabilmesi için birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekti. Akdevelioğlu, Hessen bölgesinde Türk toplumunun gıda sektörüne yaptığı katkıların önemli olduğunu ancak bu katkıların daha da artırılması gerektiğini belirtti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar’dan Küresel Ekonomiye Dair Değerlendirmeler

Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, küresel ekonomik kriz ve pandeminin etkilerinin Avrupa’daki sektörlere olumsuz yansıdığını dile getirerek, bu zorluklara karşı devletle işbirliği yapılması gerektiğini ifade etti. Ağar, Avrupa'daki ekonomik olumsuzlukların, Türkiye'nin gıda sektörünü ve ticaretini de etkilediğini ancak bu zorlukların aşılabilmesi için sektörel çözümler geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomisi ve Gıda İhracatı

Ticaret Bakanlığı'nın açıklamalarına göre, Türkiye ekonomisi son yıllarda büyümeye devam etti. 2024 yılı itibariyle Türkiye'nin mal ihracatında tarihi bir rekor kırılarak 262 milyar dolara ulaşıldı. Türkiye'nin dünya genelindeki gıda ihracatının payı ise %8,7 olarak gerçekleşti. Gelecek yıllarda, özellikle coğrafi işaretli Anadolu ürünlerinin Avrupa pazarında daha fazla yer alması hedefleniyor.

Gıda Güvenliği ve Gelecekteki Hedefler

Türkiye'de gıda güvenliği açısından önemli adımlar atıldığını belirten Bakan Yardımcısı Ağar, 8000 gıda denetim uzmanının görev başında olduğunu ve sektörün daha güçlü bir geleceğe doğru adım atabilmesi için işbirliği yapılması gerektiğini söyledi. Ayrıca, 2027 yılında planlanan Yeşil Dönüşüm ve Dijital Ticaret projelerinin Avrupa pazarındaki etkisi ve önemi üzerinde duruldu.

Türk Gıda Zirvesi, sektördeki önemli isimleri bir araya getirerek, hem ticaretin gelişmesine katkı sağladı hem de Türk gıda sektörünün Avrupa’daki geleceğine dair stratejik adımlar atılmasına zemin hazırladı.