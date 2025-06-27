Ev tekstili sektöründe globalde daha güçlü bir yer edinmek için yola çıktıklarını ifade eden Şahinler, ihracatın artırılması ve markalaşma stratejileriyle Türkiye’nin ev tekstili sektörünü zirveye taşımayı hedeflediklerini söyledi. Şahinler “Dünya ev tekstili ihracatında dördüncü sıradayız, ancak daha fazlasını başarabiliriz. Sektördeki tüm firmalar için yeni fırsatlar oluşturabiliriz.” dedi. Başkanlık sürecinin yalnızca bir liderlik mücadelesi değil, sektöre dair önemli bir dönüşüm hareketi olduğunu vurgulayan Şahinler, sektördeki değişim için güçlü bir ekiple yola çıktıklarını belirtti. İhracat gücünü artırmak için özellikle yüksek katma değerli ihracatı teşvik edecek, sektörü daha kurumsal ve erişilebilir bir yapıya kavuşturacak adımlar atacaklarının altını çizen Şahinler, “Her şehirdeki üyemize kolay ulaşılabilir ve kapsayıcı bir yönetim yapısı kuracağız ve sektörün geleceği için sorumluluk alacağız. Küresel konjonktürün üreticilerimizi çok zorladığı şu dönemde kişileri değil projeleri ve sadece sektörü konuşma zamanı. Bu anlayış, sektörümüz ve ülkemiz için ortak sorumluluğumuz.” diye konuştu.

Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) başkan adaylığını açıklayan Murat Şahinler, sektöre dair güçlü hedefleri ve yenilikçi vizyonuyla önemli mesajlar verdi. Ev tekstili sektörünün globaldeki rekabet gücünü artırmak ve ihracatını güçlendirmek için önemli projelerle yola çıktıklarını ifade eden Murat Şahinler, sektörün mevcut dinamikleri ve değişim ihtiyacı üzerinde durarak, başkanlık için hedeflerinin yanı sıra yol arkadaşlarının güçlü yapısına vurgu yaptı. TETSİAD’ı daha şeffaf, katılımcı ve kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini belirten Murat Şahinler, TETSİAD’ın geçmiş dönem başkanları Recep Tanrıverdi, Yaşar Küçükçalık ve Ali Sami Aydın’ın katıldığı toplantıda değerlendirmelerde bulundu. Şahinler, “TETSİAD artık değişmek, kendini yenilemek ve gençleşmek zorunda. Biz de tüm bunları başarma hedefi ile geliyoruz.” dedi. Başkan olması durumunda öncelikli olarak kapsayıcılığı hedefleyeceklerini, her şehirdeki üyelerine kolay ulaşılabilir bir yönetim yapısı kuracaklarını kaydeden Şahinler, “Yeni dönemde birinci konu başlığımız kapsayıcılık olacak. Aktif olarak çalışacak birçok komisyon oluşturacağız ve ulaşılabilir bir yönetim olacağız. Tüm üyelerimize katkı sağlayacak bir yapı kuracağız. Küresel konjonktürün üreticilerimizi çok zorladığı şu dönemde kişileri değil projeleri ve sadece sektörü konuşma zamanı. Bu anlayış sektörümüz ve ülkemiz için ortak sorumluluğumuz.” ifadelerini kullandı.

TETSİAD’ı sadece bir başkanlık mücadelesi olarak görmediğini, aynı zamanda sektörün geleceği için sorumluluk taşıyan bir dönüm hareketi olduğunu belirten Murat Şahinler, “Başkanlık sürecinde yalnızca benim değil, güçlü bir ekibin desteğiyle hareket edeceğiz. TETSİAD’ı birlikte yöneteceğiz. Sektördeki herkesin katkı sağlayabileceği bir platform oluşturacağız.” ifadelerini kullandı.

DÜNYA EV TEKSTİLİ İHRACATINDA DÖRDÜNCÜ SIRADAYIZ

Ekonomik anlamda Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiği, yüksek enflasyon, faiz oranlarının artışı ve döviz kurlarının zayıf kalması gibi zorluklarla karşı karşıya kalındığına dikkat çeken Şahinler, “İhracatta fiyat tutturmakta ve üretim yapmakta zorlandığımız bu dönemde işçisinin maaşını zamanında ödemeye gayret eden ve ayakta kalmak için büyük fedakarlıklar gösteren her firmamız aslında sessiz bir kahramandır. Sektörün yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen firmalarımızın ayakta kalması çok önemli. Ancak bu zorlukların üstesinden gelmek için de birlikte hareket edilmesi gerekiyor.” dedi. Dünya ve Türkiye ev tekstili verileri hakkında da bilgiler paylaşan Murat Şahinler, “Dünya ev tekstili ihracatı 2024 yılında yüzde 1,9 artarak 61 milyar dolara ulaştı. Ülkemiz de ev tekstili ihracatından aldığı yüzde 3,1’lik payla ihracatta dördüncü sırada yer alıyor. Ancak biz bu verileri yeterli görmüyoruz. Ülkemizin ve sektörümüzün daha iyilerini başarabilecek alt yapısı ve kapasitesi olduğunu biliyoruz.” diye konuştu.

KÜRESELDE DAHA GÜÇLÜ YER EDİNECEĞİZ

İhracatın artırılması ve sektörün globalde daha güçlü bir yer edinmesi için birçok projeye imza atacaklarının altını çizen Şahinler, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye ev tekstili sektörünün dünyaya açılan kapısı olan Hometex Fuarı’nı güçlendireceğiz ve ortak akılla yönetilen bir fuar organizasyonu haline getireceğiz. Uluslararası alıcı sayısını artırmak için büyük çaba göstereceğiz. Bu noktada yalnızca fuarları değil, dijital fuarcılık altyapısını da güçlendireceğiz. Hedef ülkelerle ticaret heyetleri organizasyonları düzenleyeceğiz ve üyelerimizi uluslararası alıcılarla buluşturacağız. Ev tekstili sektöründe ‘Fasondan Markaya’ dönüşümünü sağlamak için üreticilere rehberlik edeceğiz. Markalaşma konusunda önemli adımlar atacağız. Üreticilerimizin markalaşma yolculuğuna rehberlik edeceğiz. Üyelerimizin ulusal ve uluslararası fonlara erişim sağlaması için projeler üreteceğiz.” dedi.

ULUSLARARASI FON KAYNAKLI PROJELERDEN MAKSİMUM FAYDA

Üyelerin kamu desteklerinden maksimum fayda sağlaması için yeni bir koordinasyon yapısı kuracaklarına vurgu yapan Murat Şahinler, “Bakanlıklar, KOSGEB, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları ile sürekli diyalog içinde olacak, ev tekstili sektörümüzün bu fonlardan daha fazla faydalanmasını sağlayacağız. Her üç ayda bir, sektörümüzü ilgilendiren özel destek programları ve yeni çağrılar için toplantılar düzenleyeceğiz. Ayrıca, üyelerimizin ihtiyaçlarına özel destek planları hazırlayarak, onları en uygun programlarla buluşturacağız. Kamu desteklerinden daha verimli faydalanmanızı sağlamak için tüm bürokratik süreçleri sizin için kolaylaştıracağız.” ifadelerini kullandı.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE GENÇLERE YATIRIM ÖNCELİĞİMİZ OLACAK

TETSİAD Dijital Dönüşüm Merkezi kurarak e-ticaret altyapısı olmayan firmalara özel dönüşüm desteği sağlayacaklarını belirten Murat Şahinler, ‘Dijital Pazar Yerleri’ ile özel anlaşmalar yaparak, sektörde dijitalleşmenin önemini artıracaklarını kaydetti. Dijitalleşme sayesinde ihracat kapasitesini artırmayı hedeflediklerine değinen Şahinler, dijital dönüşümün, sektördeki tüm firmaların global rekabette bir adım önde olmasını sağlayacağına inandıklarını belirtti. Gençlerin sektöre kazandırılması ve yeni yeteneklerin gelişmesi için Ev Tekstili Akademisi’ni hayata geçireceklerini açıklayan Şahinler, üniversite-sanayi iş birliklerini artıracaklarını ve öğrencilerin sektördeki istihdamını destekleyeceklerini ifade etti. Şahinler, “Gençler bu sektörün geleceği. Onlara sadece alan açmak değil, yön de göstermek zorundayız. Bu çerçevede genç yeteneklerin sektöre katılımını sağlayacağız.” diye konuştu.