Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bakan Göktaş, “Yeni Evim, İlk İftarım” programı kapsamında 11 ilde sahada olduklarını belirtti.

21 bin aileye evde bakım desteği

AK Parti döneminde hayata geçirilen evde bakım yardımının önemli bir sosyal politika uygulaması olduğunu vurgulayan Göktaş, Şanlıurfa’da 21 bin 514 ailenin her ay 13 bin 878 lira tutarında evde bakım yardımından faydalandığını söyledi.

Geçen yıl bu destek için kentte toplam 2 milyar 780 milyon lira kaynak aktarıldığını kaydeden Göktaş, yaşlı ve engelli bireylere evlerinde bakan vatandaşların desteklenmeye devam edileceğini ifade etti.

Ramazan için 125 milyon liralık kaynak

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren 14 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşıldığını belirten Bakan Göktaş, ramazan ayına ilişkin yeni bir müjde de verdi.

Ramazanda kullanılmak üzere daha önce 62,5 milyon lira aktarıldığını hatırlatan Göktaş, bugün itibarıyla 62,5 milyon lira daha kaynak gönderileceğini açıkladı. Böylece ramazan boyunca kentte toplam 125 milyon liralık destek sağlanmış olacak.

Ayrıca Eyyübiye ilçesinde yapılması planlanan huzurevi, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinin yatırım programına alındığı bildirildi.

Deprem bölgesinde 455 bin konut teslim edildi

6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde depremden etkilenen vatandaşlar için 455 bin konutun teslim edildiğini söyledi.

Ramazanın ilk günlerinde Şanlıurfa’da depremzede aileleri yeni yuvalarında ziyaret edeceklerini ifade eden Göktaş, sosyal desteklerin aralıksız süreceğini kaydetti.

48 bin 957 anneye doğum yardımı

“Aile ve Nüfus 10 Yılı” vizyonu çerçevesinde 1 Ocak 2025 itibarıyla doğum yapan annelere destek verilmeye başlandığını aktaran Bakan Göktaş, Şanlıurfa’da bugüne kadar 48 bin 957 anneye doğum yardımı sağlandığını açıkladı.

Bakan Göktaş’a ziyaret programında AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri de eşlik etti.