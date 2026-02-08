Muğla’nın Menteşe ilçesinde diyetisyen olarak görev yaptığı öğrenilen O.K.’ye ait sosyal medya hesabından paylaşılan ve yapay zeka ile oluşturulduğu belirtilen bir görsel, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı kesimler tarafından “çarşaf giydirilmiş domuz figürü” olarak nitelendirilen içerik, dini değerlere ve tesettürlü kadınlara yönelik hakaret olarak yorumlandı.

“Toplumsal huzuru bozmaya kimsenin hakkı yok”

Paylaşıma yönelik tepkiler çığ gibi büyürken, Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak yazılı bir açıklama yaptı. Uçak, söz konusu içeriğin İslami değerlere ve kadınların kıyafet tercihine açıkça hakaret içerdiğini belirterek adli makamları göreve davet etti.

Uçak açıklamasında, “Toplumsal huzuru bozmaya, milletimizin kutsallarını hedef almaya kimsenin hakkı yoktur. Bu tür provokatif içeriklere karşı gerekli hukuki sürecin başlatılmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hesap kapatıldı, “çalındı” savunması geldi

Gelen yoğun tepkilerin ardından paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesabının kapatıldığı görüldü.

Paylaşımı yaptığı öne sürülen O.K. ise farklı bir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Instagram hesabının 7 Şubat 2026 tarihinde çalındığını ileri sürdü. O.K., söz konusu tarihten sonra yapılan paylaşımların kendisine ait olmadığını belirterek, “Eski gönderilerime bakıldığında dini değerlerimize, bayrağımıza ve tarihimize yönelik herhangi bir hakaret olmadığı görülecektir. Yaşanan durumdan ben de mağdurum” ifadelerini kullandı.