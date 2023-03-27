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Jandarmadan miniklere trafik eğitimi
MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TRAFİK TİMLERİ TARAFINDAN MİLAS BOĞAZİÇİ İLKOKULUNDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLERE UYGULAMALI TRAFİK EĞİTİMİ VERDİ.
MUĞLA 27.03.2023, 17:36
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Milas Boğaziçi İlkokulunda eğitim gören öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verdi.
Boğaziçi İlkokulunda eğitim öğretim gören 27 anaokulu, 80 ilkokul toplam 107 öğrenciye Jandarma Mobil Trafik Eğitim Aracı ile trafik eğitimi verildi. Trafik eğitiminin yanında boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.