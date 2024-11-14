2019 yılında faaliyete başlayan MRLlog, Avrupa'nın dört bir yanına Türkiye’de üretilen sanayi ürünlerinin lojistiğini sağlıyor. 2020 yılında ilk Renault Trucks çekicilerini teslim alan MRLlog, araçlardan satış sonrası hizmetlerine kadar sunulan toplam çözümlerden memnuniyetleri doğrultusunda tek markalı filo için yatırım yapıyor. Bu doğrultuda yeni teslim aldığı 50 adet Renault Trucks T 480 çekici ile filosunu güçlendirmeye ve dönüştürmeye devam ediyor.

Koçaslanlar Otomotiv’in Orhanlı Şubesi’nde gerçekleştirilen törende yeni araçlar, MRLlog Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Meral’a teslim edildi. Renault Trucks Uluslararası Araç Satış Direktörü Jean-Bapdiste Mutel’in katıldığı törende Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Ticari Direktörü Özgür Fırat, Filo Müşterilerinden Sorumlu Ülke Müdürü Cihan Kayan, Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan ve Genel Müdürü Mesut Süzer de bulundular.

Renault Trucks ile kârlı iş birliği

MRLlog, kuruluşundan bu yana her yıl yüzde 20’lik bir büyüme ile yoluna devam ediyor. Yatırımlarını da bu doğrultuda artırarak Çerkezköy’deki mevcut deposunu güçlendirirken 2025’te de yeni bir depo yatırımı daha planlıyor. Eş zamanlı olarak filosunu yenileyen ve geliştiren MRLlog’un Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Meral, Renault Trucks çekicilerin operasyonlarına kattığı değeri belirterek; “Renault Trucks’ın araç performansından zaten memnunuz. Öte yandan sunduğu toplam çözümlere baktığımızda her adımda verimliliğimiz artıyor. İlk olarak yakıt tüketimini ele almak gerekirse diğer araçlarımıza kıyasla Renault Trucks çekicilerimiz, yaklaşık 3 puanlık bir yakıt tasarrufu sunuyor. Bu da filomuzdaki tek bir araç ile yılda en az 3000 litre yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Böylece hem MRLlog ve müşterileri için bir tasarruf hem de yeşil lojistiğe katkı sağlanıyor” şeklinde açıkladı.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine ise; “MRLlog, düzenli alımları ve filosunu tek markalı yapma hedefi doğrultusunda, Renault Trucks’ın kalitesine ve teknolojisine olan güvenini pekiştiriyor. Araçlarımızın performansı ve verimliliği ile sektördeki rekabet gücünü artırmayı amaçlıyor ve bunun için operasyonlarını titizlikle sürdürüyor. Biz de bu süreçte araçlarımız ve satış sonrası hizmetlerimiz ile yanlarında olarak, memnuniyetlerini sürdürülebilir kılmak için çözüm ortaklığı yapıyoruz” diye belirtti.

Tek markalı filoya doğru adım adım ilerliyoruz

Özkan Meral, Renault Trucks ile tek markalı filoya geçişin avantajlarından bahsederek; “En büyük avantajlarından biri, şüphesiz operasyonel süreçleri ve tedarikçi yönetimini kolaylaştırması oluyor. Araçlarınız ve araçlara bağlı olarak değişen diğer donanımlar için tedarik akışınızı çok kolay yönetebiliyorsunuz. Ayrıca tek markalı filoya sahip olmak, araçların bakım-onarım işlemleri de dahil olmak üzere tüm süreçlerin verimliliğini arttırıyor” diyor.

Özkan Meral, sürücülerin vize işlemlerindeki sıkıntılara da dikkat çekerek; “Maalesef vize süreçlerindeki zorluklar, sürücülerimizin programını belirliyor. Dolayısıyla sefere çıkacak kadrolu sürücülerimiz, değişkenlik gösterebiliyor. Filomuzda her zaman aynı araçların kullanılması, bu süreçlerde şoförlerimizin de araca aidiyet duymasını ve sürüş kolaylığı sağlıyor. Bu da Renault Trucks çekiciler ile filomuzu tek markalı hale getirme çabamızın başka bir nedenidir” şeklinde belirtiyor.

Renault Trucks Excellence Bakım Sözleşmesi ile satış sonrası hizmetlerden faydalanan MRLlog, araçlarının her türlü bakım ve onarımını güvence altına alarak, operasyonel verimliliği artırıyor ve kesintisiz bir lojistik akışı sağlıyor. Özkan Meral, ilk araçlarından bu yana hiçbir sorun yaşamadıklarının altını çiziyor; “Renault Trucks Excellence Bakım Sözleşmesi ile çekicilerimizin bakım ve onarımları en hızlı şekilde yapılıyor. Böylece iş sürekliliğimiz hiç aksamıyor.”

Teslimata ilişkin görüşlerini paylaşan Koçaslanlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Koçaslan; “MRLLog’un yeni Renault Trucks T 480 çekici alımıyla filosunun yüzde 50’si için Renault Trucks ve Koçaslanlar’ı tercih etmesi, duydukları güveninin güçlü bir yansımasıdır. MRLLog gibi genç ve dinamik bir kuruluş ile birlikte hareket ederek operasyonlarının sürekliliğine ve yüksek performansına katkı sağlamak için yanlarında olmaktan gurur duyuyoruz. Müşterilerimize en yüksek hizmet kalitesini sunmaya ve birlikte değer yaratmaya devam edeceğiz" dedi.

MRLlog, yatırımlarında RTFS çözümlerinden faydalanıyor

MRLlog, Renault Trucks ile yaptıkları filo yatırımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) sunduğu finansman çözümlerini değerlendiriyor. Böylece Renault Trucks’ın sunduğu toplam çözümlerden faydalandıklarını belirten Özkan Meral; “Finansal süreçlerin de aynı çatı altında çözüm bulması büyük kolaylık sağlıyor. Zaman ve iş gücü kazanımı sağladığı gibi düşük faizli kredi avantajı, ideal ödeme planları ile hızlı çözüm sunulması çok değerli” şeklinde açıkladı.