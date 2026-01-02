2009 yılında araç sahiplerine güvenli ve konforlu bir ulaşım alternatifi sunmak amacıyla kurulan Motovale; farklı sebeplerle araç kullanamayacak durumda olan kişilere kendi araçlarıyla, deneyimli şoförler eşliğinde özel sürüş şoförü hizmet veriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Bodrum’da şehir içi ve şehir dışı yolculuklar için anlık veya planlı rezervasyon imkânı sağlayan Motovale, “Cebindeki Şoför” mottosuyla mobil uygulaması üzerinden hızlı, dijital ve kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

15 yıllık tecrübesiyle Türkiye’de sorumlu sürüş kültürünün öncüsü olan Motovale, Temmuz 2025 itibarıyla hayata geçirdiği kapsamlı sigorta ile sektörde tam güvenli sürüş deneyimi dönemi başlattı. Türkiye’de ilk örnek olarak hayat geçirilen 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası, mesafe sınırı olmaksızın Motovale’den hizmet alanların tüm yolculuğunu kapsıyor.

Motovale’nin uyguladığı, klasik "vale sigortası" anlayışını kökten değiştiren bu stratejik hamleden doğan poliçe 3 farklı hususu içeriyor. Bunlar; Motovale sürücüsünün kullandığı araçta oluşabilecek hasarların teminini sağlayan Maddi Hasar Güvencesi; trafikteki diğer araçlara, mülklere veya kişilere verilebilecek zararların hukuki ve maddi korumasını içeren Üçüncü Şahıs Sorumluluğu ve araç içindeki müşterilerin yolculuk esnasında uğrayabileceği bedeni zararların karşılanmasına yönelik Yolcu Emniyeti.

Şoförlü hizmet sektöründe "gerçek sorumluluk" dönemini başlatan Motovale Kurucusu Tunç Akdoğan;

“Hizmetimizi başlattığımız ilk günden bu yana müşterilerimizin ve şoförlerimizin güvenliğini merkezimizde tutuyoruz. 2025 yılında devreye aldığımız geniş kapsamlı sigorta ile müşterilerimize sadece bir şoför hizmeti değil, kurumsal bir muhatap ve hukuki bir güvence sunduk. Türkiye’deki herhangi bir sigorta firmasında bu şekilde bir sigorta ürünü bulunmuyor, mevcut poliçemizi yurtdışından temin ettik. Motovale olarak bunu ülkemize getirerek hizmet verdiğimiz şoförlerimizi, müşterilerimizi ve araçlarını güvence altına almayı amaçladık. Sektörde Geleneksel vale sigortaları (otopark sigortası), genellikle sadece işletme çevresindeki 3 km’lik dar bir alanda meydana gelen hasarları karşılarken; bizim gerçekleştirdiğimiz 3. Şahıs Sorumluluk Sigortası ise Motovale sürücülerinin direksiyon başında olduğu, motorun çalışmasından üçüncü şahıslara kadar bütün süreci içeren tam kapsamlı bir sigorta” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti hukuki mesuliyet mevzuatı hükümleri dairesince hazırlanan poliçe; ölüm, yaralanma veya maddi hasar gibi risklere karşı Türkiye’nin en kapsamlı şoför teminatını sunuyor.