Güncel akaryakıt fiyatları (29 Ağustos 2025)
Akaryakıt fiyatları kentten kente ve bayiden bayiye küçük farklılıklar gösterirken, büyükşehirlerdeki ortalama rakamlar şöyle:
İstanbul
-
Avrupa Yakası
-
Benzin: 52,84 TL
-
Motorin: 52,15 TL
-
LPG: 26,51 TL
-
-
Anadolu Yakası
-
Benzin: 52,69 TL
-
Motorin: 52,03 TL
-
LPG: 25,88 TL
-
Ankara
-
Benzin: 53,63 TL
-
Motorin: 53,09 TL
-
LPG: 26,40 TL
İzmir
-
Benzin: 53,95 TL
-
Motorin: 53,43 TL
-
LPG: 26,33 TL
Vergi yükü ve kur etkisi fiyatları artırıyor
Son dönemde ÖTV düzenlemeleri, küresel piyasalardaki petrol fiyatlarındaki yükseliş ve dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor. Sektör temsilcileri, önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeni artışların da gündeme gelebileceğini belirtiyor.