Balcı, 2026 Ramazan ayında 250 gram ramazan pidesinin 25 liradan satılacağını belirterek, illere ve fırın türlerine göre gramaj ve fiyatlarda farklılık olabileceğini ancak kilogram fiyatının hiçbir yerde 100 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

Federasyonun düzenlediği basın toplantısında konuşan Balcı, geçen yıl 250 gramı 20 liradan satılan ramazan pidesinin bu yıl yüzde 23’lük artışla 25 liraya yükseldiğini ifade etti. Balcı, “Geçen yıl Türkiye genelinde ramazan pidesinde azami kilogram fiyatı 81 liraydı. Bu yıl ise yüzde 23 artışla azami kilogram fiyatı 100 lira olarak belirlendi” dedi.

Büyükşehirlerde 250 gram 25 lira

Balcı, Ankara, İstanbul, Antalya, Aydın ve Denizli başta olmak üzere birçok büyükşehirde 250 gram pidenin 25 liradan satışa sunulacağını açıkladı. Bazı bölgelerde ise 300 gram pidenin 30 liradan, taş fırın gibi özel üretim yapan işletmelerde ise 350 gram pidenin 35 liradan satılabileceğini söyledi.

Bu farklılığın fırınların üretim tekniğinden kaynaklandığını belirten Balcı, “Endüstriyel fırınlarda 250 gram pide rahatlıkla üretilebilirken, taş fırınlarda bu gramaj damak tadını olumsuz etkileyebiliyor. Ancak gramaj ne olursa olsun, kilogram fiyatı 100 liranın üzerine çıkmayacak” ifadelerini kullandı.

Ekmek fiyatlarında ramazan boyunca değişiklik yok

Ekmek fiyatlarına da değinen Balcı, ocak ve şubat aylarında ekmekte herhangi bir fiyat artışı olmadığını, ramazan ayında da ekmek fiyatlarının değişmeyeceğini belirtti. Halihazırda ekmeğin azami kilogram fiyatının 75 liradan satılmaya devam ettiğini söyleyen Balcı, bazı illerde bu fiyatın yeni uygulanmasının “zam” olarak algılanmaması gerektiğini vurguladı.

Balcı, ramazan ayı sonrasında ise enflasyon ve vatandaşın alım gücü dikkate alınarak mart ayı sonunda ekmek fiyatlarında güncelleme yapılabileceğini kaydetti.

Evde Ramazan Pidesi Nasıl Yapılır?

Fırından alamayanlar ya da evde yapmak isteyenler için işte yumuşacık, klasik ramazan pidesi tarifi:

Malzemeler

4 su bardağı un

1,5 su bardağı ılık su

1 paket instant maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı yoğurt

Susam

Çörek otu

Yapılışı

Ilık su, maya ve şekeri karıştırın, 5 dakika bekleyin. Unu geniş bir kaba alın, tuzu ekleyin. Ortasını açıp mayalı karışımı ve zeytinyağını ekleyin. Ele yapışan, yumuşak bir hamur yoğurun. "Yapamazsın" diyenlere inat yetiştirdiği safran ve salebi evinde tüketiyor İçeriği Görüntüle Hamurun üzerini örtüp yaklaşık 1 saat mayalandırın. Hamuru yağlı kağıt serili tepsiye alın, elinizle pide şekli verin. Yumurta sarısı ve yoğurdu karıştırıp üzerine sürün. Parmak uçlarınızla klasik pide çizgilerini atın, susam ve çörek otu serpin. Önceden ısıtılmış 220 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

İpucu: Fırına dayanıklı bir kapla alt rafa su koyarsanız pideniz daha yumuşak olur.