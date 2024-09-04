Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ankara’da

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, resmi ziyaret kapsamında Ankara’ya geldi.

Sisi’yi Esenboğa Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı. Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi aynı araç ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne hareket etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ankara ziyaretine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugünkü ziyaretim ve ondan önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'ye yaptığı ziyaret, Mısır ve Türkiye arasında bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak ve iki kardeş halkın arzu ve isteklerini karşılayacak şekilde yeni bir dostluk ve iş birliği dönemi başlatma yönündeki ortak iradeyi yansıtmaktadır” dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye’ye resmi ziyaret gerçekleştiriyor. Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Sisi, sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin açıklama yaptı. Sisi açıklamasında, “Türkiye Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim ilk ziyaretimden ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığım görüşmeden büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim; zira iki kadim ülke arasında köklü tarihi ve popüler ilişkiler bulunuyor ve Türkiye ile Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk tarafından kuruluşundan bu yana güçlü siyasi ilişkilerimiz olmuştur. Bugünkü ziyaretim ve ondan önce Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'ye yaptığı ziyaret, Mısır ve Türkiye arasında bölgesel ve uluslararası çevrelerdeki önemli rollerine dayalı olarak ve iki kardeş halkın arzu ve isteklerini karşılayacak şekilde yeni bir dostluk ve iş birliği dönemi başlatma yönündeki ortak iradeyi yansıtmaktadır” ifadelerini kullandı.