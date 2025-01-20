Emeklilere her yıl Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde bayram ikramiyesi ödeniyor. Geçtiğimiz yıllarda ikramiyeler şu şekilde artış gösterdi: 2018 yılında 1.000 TL, 2021'de 1.100 TL, 2023'te 2.000 TL ve 2024'te 3.000 TL olmuştu. 2025'te ise iki bayram için toplam ikramiyenin 8-10 bin lira arasında olması öngörülüyor.

Kimler Bayram İkramiyesi Alacak?

Bayram ikramiyesi, emekliler, maluller, dul ve yetim aylığı alanlar için ödeniyor. İkramiyenin miktarı, emeklinin aldığı maaşa göre belirleniyor. Ayrıca, eş ve anne-babadan ölüm aylığı alanlar için de düzenlemeler bulunuyor. Bu durumda, ikramiye yalnızca daha yüksek ölüm aylığı alınan dosyaya ödeniyor. Örneğin, dul bir eş hem baba hem de kocadan ölüm aylığı alıyorsa, ikramiye sadece en yüksek aylık alınan dosya üzerinden hesaplanıyor.

Vefat Eden Emeklinin Hak Sahiplerine İkramiye

Vefat eden emeklinin ikramiyesinden hak sahibi olan eş ve çocuklar da yararlanıyor. İkramiye, hisselere göre paylaştırılıyor. Örneğin, eşin yüzde 75, çocukların ise yüzde 25 hisse oranına sahip olması durumunda, bayram ikramiyesi eşe ve çocuklara hisse oranlarına göre yatırılıyor.

Bayram İkramiyesi Ne Zaman Ödenecek?

2025 Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 2-5 Haziran tarihlerinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Bayram ikramiyesi, başvuru yapılmaksızın, emeklinin veya hak sahibinin aylık aldığı hesaba otomatik olarak yatırılıyor. Emekli, malul, dul ve yetim aylığı alanların yanı sıra iş kazası geçiren ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar da bayram ikramiyesinden yararlanabiliyor.