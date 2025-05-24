Yerli Üreticiden Tohum Takasına Yoğun Katılım

Geleneksel tarımı yeniden canlandırmak ve doğal üretimi desteklemek amacıyla düzenlenen şenlik, yerel üreticilerden büyük ilgi gördü. Gülnar nohudu, Silifke’nin Balandız buğdayı, Toroslar’ın ak darısı ve Şıhömerli’nin leklek fasulyesi gibi Mersin’in farklı ilçelerine özgü ata tohumları etkinlikte sergilendi ve katılımcılar arasında takas edildi. Bu uygulama sayesinde hem tohum çeşitliliği artırıldı hem de doğal üretim kültürünün canlı tutulması hedeflendi.

Slow Food Pazarı’ndan Şenlik Alanına

Etkinlik öncesinde Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ve Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, şenlik alanında kurulan Slow Food Yeryüzü Pazarı’nı gezerek üreticilerle bir araya geldi. Kurutulmuş meyvelerden lavanta yağına, kömbeden Karakuş tatlısına kadar birçok yöresel ve el emeği ürün pazarda ziyaretçilere sunuldu.

Çocuklar Tohumla Büyüdü

Şenlik yalnızca üreticilere değil, çocuklara da hitap etti. ‘Geleceğe Dönüş’ ve ‘Buğday Abla ve Sihirli Buğday Tanesi’ atölyelerinde çocuklar, geri dönüştürülebilir malzemelerle pankartlar hazırlayıp, Zerun buğdayı gibi nadir ata tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu sayede doğaya ve üretime dair farkındalık küçük yaşlarda başlatıldı.

Bilgilendirici Paneller ve Sohbetler

Etkinliğin devamında gerçekleştirilen “Tohum ve Gıda Sohbetleri” panelinde, sürdürülebilir tarım, organik üretim ve yerel tohumların önemi masaya yatırıldı. Panel sonrası düzenlenen soru-cevap bölümünde, katılımcılar doğal gıdalara ulaşım konusunda merak ettikleri sorulara uzmanlardan yanıt alma fırsatı buldu.

Meral Seçer: “Atalık tohumlar sağlığın ve geleceğin anahtarı”

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, ata tohumlarının yerli toprakta, mevsiminde yetiştiği için besin değerlerini koruduğunu belirterek, bu tohumların hem sağlık hem de kültürel miras açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Seçer, “Küçük üreticilerin bu tohumlarla üretime devam etmesi, onların geçim kaynaklarını sürdürebilmeleri açısından kritik. Kooperatif olarak onlara destek sağlıyoruz ve Mersin Büyükşehir Belediyesi ile koordineli çalışarak üretimin her aşamasında yanlarında oluyoruz” dedi.

Ali Boltaç: “Ata tohumları geleceğimizin güvencesi”

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise kültürel mirasın korunmasında ata tohumlarının yaşatılmasının önemine değindi. Bu tohumların değerinin yeterince anlaşılmadığını belirten Boltaç, “Bugün burada yapılan gibi doğru adımlarla, bu tohumları sadece saklamak değil, yaşatarak üretime katmak zorundayız. Gelecek nesillere sağlıklı bir çevre ve zengin bir biyolojik miras bırakmak için bu bilinçle hareket etmeliyiz” diye konuştu.