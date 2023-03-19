Vali Pehlivan, şehit aileleriyle bir araya geldi

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, eşi Yıldız Pehlivan ile birlikte ’18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 108’inci Yıl Dönümü ve Şehitleri Anma Günü’ vesilesiyle şehit ailelerini ziyaret ederek, Türk bayrağı teslim etti.

Vali Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan’ın 2004 yılında şehit olan Jandarma Uzman Kıdemli Çavuş Cemal Ünlü ile 2021 yılında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Celil Mutlu’nun ailelerine yaptığı ev ziyaretlerinde, şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler okunan dualarla yad edildi. Şehit ailelerine ay yıldızlı bayrağı takdim eden Vali Pehlivan, ailelere sabır diledi.