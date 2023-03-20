Ünlü şair Şükrü Erbaş okurlarıyla buluştu

Ünlü şair Şükrü Erbaş, son dönemde yazar-okur buluşmalarına ev sahipliği yapan Palm City Alışveriş Merkezinde sevenleriyle buluştu.

Ünlü şair Şükrü Erbaş, ’Sistem Taşları’ kitabının yayımlanmasının ardından söyleşi ve imza günleri düzenliyor. Bu çerçevede Palm City’de sevenleriyle buluşan Erbaş, hem şiir severlerin sorularını cevapladı hem de sevenleriyle tek tek fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı.