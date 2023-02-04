Torosların yüksek kesimlerinde karla kapanan yollar açılıyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi ekipleri, yaylalarda etkili olan kardan dolayı yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar Belediyesi ekipleri, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışmalarını sürdürerek ulaşıma kapanan yolları iş makineleriyle açarak araç ve yaya trafiğini rahatlatıyor, olası kar yağışına karşı da tedbiri de elden bırakmıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu çerçevede Arslanköy, Güzelyayla, Alanyalı, Gözne, Ayvagediği ve Değirmendere mahallerinde kar küreme ve yol açma çalışmaları yaptı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşların herhangi bir sıkıntı yaşamaması için karla mücadele ve acil durum afet ekiplerinin 7/24 teyakkuz halinde olduğunu söyledi. Yılmaz, "İlçemizin yüksek rakımlı mahallelerinde etkili olan kar yağışı ile harekete geçerek karla mücadele çalışmalarımıza başladık. Araç ve yaya trafiğinin sağlıklı bir şekilde ilerleyebilmesi için ekiplerimiz, yol açma çalışmalarına devam edecek. Hemşehrilerimiz, herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyemizin 0324 322 72 00 numaralı telefonunu arayarak ekiplerimize ulaşabilirler. Araç sahiplerinden de isteğimiz yola tedbirli çıkmaları ve dikkatli olmalarıdır” dedi.