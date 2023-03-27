Toroslar’da Ramazan akşamları bir başka güzel

Mersin halkının geleneksel Ramazan etkinleriyle buluştuğu Toroslar Belediyesinin iftar yemeği ve Ramazan panayırı yoğun ilgi görüyor.

Her gün bir mahallede düzenlediği iftar yemeği ile ilçe sakinlerini aynı sofrada buluşturan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, geleneksel Ramazan etkinlikleriyle de eski Ramazanları yeni nesillere tanıtıyor.

Korukent ve Mustafa Kemal mahallelerinde kurulan iftar masalarını tek tek gezerek hemşehrilerinin Ramazan Ayını tebrik eden Başkan Yılmaz, teşkilat başkanları ve yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının da hazır bulunduğu programda vatandaşlarla birlikte orucunu açtı.

İlçede konaklayan depremzede vatandaşların da katıldığı iftar yemeğinde, birlik ve beraberliğin en güzel fotoğraf karesi verildi. Ramazan ayının huzur ve bereketini hep birlikte paylaşan vatandaşlar da dualar eşliğinde oruçlarını açmanın mutluluğunu yaşadı. Mahalle muhtarları da mahallelerinde düzenlenen iftar programları dolayısıyla Başkan Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Çocukların ve ailelerin keyifli zaman geçirdiği Ramazan panayırında; tasavvuf musikisi, Hacivat-Karagöz, sihirbaz, İbiş ve tahta bacak gösterilerine kadar dopdolu bir Ramazan programı hazırladıklarını belirten Başkan Yılmaz, “Geleneksel değerlerimizi çocuklarımıza aktarmaya devam edeceğiz. Allah, birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin” dedi.

"Bizi büyük bir millet yapan en önemli şey dayanışma ruhumuzdur"

Mahalle sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Ramazan’ın birlik ve beraberlik olduğunu ifade ederek, “Ramazan’da hep birlikte gönül soframızı kurduk” ifadelerini kullandı.

“Çocuklarımızın hafızalarında güzel hatıralar bırakmak istiyoruz” diyen Yılmaz; “Ramazan demek birlik, beraberlik, paylaşma ve kavuşma demektir. Biz de bu güzellikleri hep beraber yaşamak istedik. Her yıl düzenlediğimiz Ramazan panayırımız ve iftar programlarımız bir gelenek haline geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bir deprem felaketi yaşadık. Kayıplarımız var. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyorum. Devletimiz ve milletimiz, bu acı süreçte birliğini ve beraberliğini bir kez daha göstermiştir. Kısa süre içerisinde hepiniz elinizde ne varsa bize ulaştırdınız ve yardım malzemesi olarak deprem bölgesine gönderdik. Bölgede halen çalışmaya devam ediyoruz. Depremzede kardeşlerimiz bizim misafirlerimizdir ve başımızın tacıdır. Bu süreçte birlik ve beraberlik gösterdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Bizi büyük bir millet ve nitelikli bir topluluk yapan en önemli şey dayanışma ruhumuzdur. Böyle acı ve sıkıntılı günlerde dayanışma ruhumuzu gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. İftar yemeğimizin ardından sizlerle buluşturduğumuz geleneksel Ramazan etkinliklerimiz ile çocuklarımızın Ramazan’ın güzelliklerini, geleneklerini yaşamalarını ve hafızalarında bu güzelliklerin olmasını istedik” şeklinde konuştu.

Milli marşlar ve bayraklarla Ramazan coşkusu artıyor

Geleneksel oyunlar ve sihirbaz gösterisinin karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen çocukların kahkahaları, iftar programlarının neşesi oluyor. Sihirbazın gösterilerine dahil olan çocuklar, küçük illüzyon hareketleri yapmayı da öğrenerek bu heyecanı deneyimliyor.

Toroslar Belediyesinin geleneksel Ramazan akşamlarının sonunda hep bir ağızdan söylenen 10’uncu Yıl ve İzmir Marşı da coşkuyu artırıyor. Başkan Yılmaz ise çocuklarla yakından ilgilenerek, katılımcılarla tek tek hatıra fotoğrafı çektiriyor.