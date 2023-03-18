Toroslar Belediyesi ekipleri sağanak yağış teyakkuzunda

Mersin’de yer ey etkili olan sağanak ve dolu yağışından kaynaklı olarak yaşanabilecek olumsuzluklara karşı Toroslar Belediyesinin Acil Durum Afet ekibi, teyakkuza geçti. İhbarları anında değerlendiren ekipler, şiddetli yağan yağmur sonucu bazı noktalarda oluşan su taşkınlarına karşı iş makineleriyle hızlı bir şekilde müdahale etti.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sağanak yağış sırası ve sonrasında Acil Durum Afet ekiplerinin koordineli bir şekilde çalıştığını söyledi. Vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Yılmaz, "Sağanak yağış sonucu oluşan su taşkınları nedeniyle evlerini ve iş yerlerini su basan hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekiplerimizle, kent genelinde olduğu gibi ilçemizin muhtelif yerlerinde de yaşanan su baskınlarına karşı hızlı ve etkin bir şekilde gerekli müdahalelerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın her zaman olduğu gibi yanında olduk. Toroslar Belediyesi olarak teyakkuz halindeyiz" dedi.