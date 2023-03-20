Tarsus’ta ’deprem’ konulu konferans düzenlenecek

Tarsus Belediyesi, halkı bilinçlendirmek, olası deprem ve benzer afetlere karşı tedbir almak üzere Çukurova Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Hasan Çetin, Prof. Dr. Abdulazim Yıldız ve Doç. Dr. Ahmet Demir’in katılımıyla ’deprem’ konulu bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

21 Mart Salı günü saat 14.00’te Belediye Meclis Salonunda düzenlenecek toplantıda, Prof. Dr. Hasan Çetin, ’Tarsus ve çevresinin jeolojisi ve deprem durumu’nu anlatırken, İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalından Prof. Dr. Abdulazim Yıldız ise ’Depremde yerel zemin davranışları ve mikro bölgeleme’ konularına değinecek. Toplantıya aynı zamanda Çukurova Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Geoteknik Anabilim Dalından Doç. Dr. Ahmet Demir’de katılarak, ’Depremde yapısal hasarlar ve hatalar’ konusunda bilinçlendirme sunumu gerçekleştirecek.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, toplantıya tüm halkı davet ederek, “Kentimizdeki tüm kurumlarımızla oluşturduğumuz kolektif bilinçle olası afetlere karşı tedbirlerimizi daha da artırıyoruz. Deprem gerçeğinin farkındayız. Ortak akıl temelinde düzenleyeceğimiz ’deprem’ toplantısına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.