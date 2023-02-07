Tarsus Belediyesinin 4 yardım tırı deprem bölgesine doğru yola çıktı

MERSİN (İHA) – Tarsus Belediyesinin yardım seferberliği ile toplanan malzemeler, 4 yardım tırı ile deprem bölgelerine gönderilmek üzere yola çıktı. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan’ın talimatıyla başlatılan yardım kampanyasında Tarsus, depremzedeler için tek yürek oldu.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, depremin meydana gelmesinin hemen ardından sosyal medya hesaplarından çağrı yapan Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm Tarsusluları yardıma çağırdı. Yapılan yardımlar ekipler tarafından paketlendi. Tüm Tarsusluların tek yürek olduğu yardım seferberliğinde, yaşam mücadelesi veren vatandaşlar için toplanan malzemeler, 4 tırla depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıktı. Aynı zamanda deprem bölgelerinde ihtiyaçların temini ve arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere yardım tırları ile birlikte Tarsus Belediyesi zabıta ekipleri de yola çıktı.

Yardım toplanan alanda ekiplere kolaylıklar dileyen Tarsus Belediye Başkanı Bozdoğan, “Belediyemizin ve halkımızın seferberlik bilinciyle hareket ederek bölge halkına destek olduğu yardım kampanyalarımız, bugün yola çıkan tırlarımızın yanı sıra yarın da intikal ettirilecek tırlarla sürecek. Tarsus’umuz depremzedeler için tek yürek oldu” dedi.