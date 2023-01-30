Tarsus Belediyesi okuma salonlarını 1 yılda 42 bin 472 kişi ziyaret etti

Tarsus Belediyesi okuma salonlarının son bir yılda 42 bin 472 vatandaşa hizmet verdiği bildirildi.

Kütüphane Müdürlüğü bünyesinde bulunan 2 merkez kütüphane, 1 etüt merkezi ve 30 okuma salonu ile Tarsus halkına hizmet eden Tarsus Belediyesi, 2022 yılı verilerini ele alarak bir inceleme başlattı. Bu incelemeler sonucunda elde edilen verilere göre, 42 bin 472 vatandaş kütüphane ve okuma salonlarından, 4 bin 258 vatandaş ödünç kitap verme hizmetinden, bin 113 vatandaş ise ’Dijital Kütüphane Tarsus Okuyor’ uygulamasından ücretsiz üyelik sistemiyle faydalandı. Ayrıca kütüphane müdürlüğü sistemine kayıtlı 14 bin 413 aktif üyenin de hizmetlerden düzenli ve ücretsiz bir şekilde faydalandığı belirtildi.

"Aydınlık bir kent Tarsus yolunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz"

20 bin basılı 30 bin dijital olmak üzere arşivde 50 bin kitabın daimi olarak Tarsus halkının hizmetinde olduğunu belirten Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, “Türkiye tarihinde aydınlanmanın ilk yaşandığı, ilk elektrik üretiminin gerçekleştiği kent olan Tarsus, ayrıca on bin yıllık tarihiyle felsefenin, bilimin ve gerçek aydınlığın da kenti olarak anılmaktadır. Dolayısıyla günümüz Tarsus’una yakışan da eğitimli, kültürlü ve aydın bir kent olarak anılmaktır. Biz de aydınlık bir kent Tarsus yolunda hizmetlerimizi şekillendiriyoruz. Her mahalleye bir okuma salonu projemizle göreve geldiğimizden günden bugüne kadar okuma salonları açarak bu yolda hizmetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Okumak aydınlatır, okuma salonlarımızla aydınlanmaya hizmet etmeye devam ediyoruz" dedi.