Tarsus Belediyesi cezaevi kütüphaneleri için 2 bin 500 adet kitap bağışladı

Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesi için başlatılan kampanyaya en büyük destek Tarsus Belediyesinden geldi. Kampanyaya Tarsus Belediyesinden toplam 2 bin 500 adet kitap bağışlandı.

Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için ’Kitap Bağış Kampanyası’ çerçevesinde Tarsus Belediyesi tarafından kitap toplandı. Kitap bağışı Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki ve Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplumcu belediyecilik anlayışıyla hareket eden Tarsus Belediyesi, hükümlülerin topluma kazandırılmasına destek olunması amacıyla yapılan bu kampanyada 2 bin 500 adet kitap ile destek oldu. Tarsus Belediyesi personelleri ve Tarsuslu yazarların destekleri ile toplanan kitaplar, hükümlülere gönderildi.

Kitaplar, Tarsus Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanelerine gönderilmek üzere teslim edildi.