Şükrü Erbaş, Mersin’de şiir severlerle buluştu

Ünlü şair Şükrü Erbaş, son dönemde yazar-okur buluşmalarına ev sahipliği yapan Palm City Alışveriş Merkezinde sevenleriyle buluştu.

Son kitabı ’Sitem Taşları’nın yayımlanmasının ardından söyleşi ve imza günleriyle okurlarıyla buluşan Erbaş, bir yenisini Palm City’de gerçekleştirdi. Palm City Etkinlik Alanında gerçekleşen imza gününde ünlü yazar, hem şiir severlerin sorularını yanıtladı hem de sevenleriyle fotoğraf çektirip kitaplarını imzaladı.