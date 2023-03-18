Şahutoğlu: "Çocukların eğitimlerinden uzak kalmamaları bizim için önemli"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Hatay Koordinatörü Selçuk Şahutoğlu, yaşanılan deprem felaketinin ardından belediye olarak Hatay’da bin 500 kişilik çadır kent kurduklarını kaydederek, "Çocuklarımızın eğitimlerinden uzak kalmamaları için hızlı bir şekilde bu noktada kreş ve etüt merkezi açtık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem felaketinin ardından okulların kapatılması ile eğitim-öğretimleri şimdilik yarıda kalan öğrencilerin daha fazla mağdur olmaması adına kurular çadırkent içerisinde etüt merkezi de yer aldı. Çalışma çerçevesinde ilköğretim ve lise öğrencilerine, Büyükşehir Belediyesinin uzman eğitimcileri tarafından karma eğitim veriliyor.

Okul öncesi dönem yaş grubu için de kreş hizmetinin verildiği çalışma hakkında bilgi veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Hatay Koordinatörü Selçuk Şahutoğlu, "Ülkemizde yaşanan deprem felaketinden sonra, Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da bin 500 kişilik bir çadır kent kurduk. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak bu noktada okul öncesi çocuklarımızın da yanında olduk ve bir kreş açtık. Burada çocuklarımıza sosyal faaliyetlerin yanı sıra, oyun becerilerini geliştirme adına eğitimler de veriyoruz. Aynı zamanda Mersin’de yapmış olduğumuz etüt merkezlerinin bir benzerini Hatay çadırkentimizde kurarak, eğitimden uzak kalan öğrencilerimizin hem sınavlara hazırlanması, hem de derslerinden geri kalmamaları adına bir etüt hizmeti sunmaktayız" ifadelerini kullandı.