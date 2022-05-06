Mut’ta "Ot Kültürü Festivali" yapılacak

Mersin’in Mut ilçesinde bu yıl ilki düzenlenecek Ot Lezzet Festivali’nde, ilçede yetişen otlar ve bunlarla yapılan yemeklerin tanıtımı yapılacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin desteği, Mersin Güç Birliği Kalkınma ve Gelecek Derneği (MEGEP) ve İstanbul Mutlular Derneğince (MUTDER) organize edilen festival 7-8 Mayıs’ta gerçekleşecek.

Kortej yürüyüşü ardından Mut Çınaraltı Karacaoğlan Parkında konuşmalar, çeşitli gösteriler, yarışmaların ardından Taşhan’da tiyatro gösterisi ile birinci gün tamamlanacak. İkinci gün ise ot yemekleri, yarpızlı yarma çorbası, yahni, tereyağlı keşkek gibi geleneksel yemek ve çay ikramı ve resim sergisiyle sona erecek.

MEGEP ve MUTDER Başkanı Hasan Gezer, ilçenin önemli bir tarım merkezi olduğunu belirterek, 7-8 Mayıs’ta yapılacak festivalde otlar ve bunlarla yapılan yemekler ile yöresel ürünlerin tanıtılacağını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu da festivale herkesin katkısının önemli olduğunu kaydetti.