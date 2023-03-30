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MESKİ ana isale hattı arızasını kısa sürede giderdi
MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MERSİN’İN 4 MERKEZ İLÇESİNİ BESLEYEN VE TARSUS İLÇESİ BAĞLAR MAHALLESİNDEN GEÇEN BİN 200 MİLİMETRELİK ANA İSALE HATTINDA ARIZA MEYDANA GELMESİ ÜZERİNE, HIZLICA HAREKETE GEÇEREK BAŞLATTIĞI ÇALIŞMALARI KISA SÜREDE TAMAMLADI.
MERSİN 30.03.2023, 10:57
MESKİ Genel Müdürlüğü, Mersin’in 4 merkez ilçesini besleyen ve Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesinden geçen bin 200 milimetrelik ana isale hattında meydana gelen arızayı hızlıca harekete geçerek kısa sürede tamamladı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Mersin’in 4 merkez ilçesini besleyen ve Tarsus İlçesi Bağlar Mahallesinden geçen bin 200 milimetrelik ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale etti. Ekiplerin hızlıca hareket ederek başlattığı çalışmalar, kısa sürede tamamladı.
MESKİ ekiplerinin, arızalı ana boruyu yoğun uğraşlar sonucunda onarmasıyla yaşanan problem çözüldü.