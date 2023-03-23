Mersin’den deprem bölgesine 160 ton narenciye ürünü gönderildi

Mersinli narenciye üreticilerinin bahçelerinden toplanan 160 ton limon ve portakalın, paketlendikten sonra Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremzedelere dağıtılmak üzere gönderildiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, üzerinden 45 gün geçmesine karşın, deprem felaketini yaşayan vatandaşların her alanda yanında yer almaya devam ediyor. Bu çerçevede Mersinli narenciye üreticilerinin bahçelerinden toplanan 160 ton limon ve portakal, paketlendikten sonra Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay’daki depremzedelere dağıtılmak üzere yola çıktı.

“Üreticilerimize destek, vatandaşlarımıza vitamin oldu, iyi de oldu”

Hayata geçirilen projeyle ilgili sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin narenciyenin başkentidir. Çok sayıda çiftçimiz limon ve portakal üreterek, evinin geçimini sağlıyor. Biz de bu ürünleri üreticiden satın aldık, bir güzel paketledik, deprem bölgesindeki vatandaşlarımız için yola çıkardık. Afiyetle yesinler. Üreticilerimize destek, vatandaşlarımıza vitamin oldu, iyi de oldu” ifadelerini kullandı.

“Amacımız hem üreticiye hem depremzedeye destek”

Proje hakkında bilgi veren Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu ise üreticilerin girdi maliyetlerinin her yıl yükseldiğine dikkat çekerek, “Yıldan yıla artan üretim maliyetleri ile beraber, narenciye sektöründe de bir pazar sorunu oluştu. Çünkü maliyetler yükseldi. Tüccar ve ihracatçıların vermiş olduğu fiyatlar ise üreticiyi memnun etmiyor ve narenciye dalında kalıyor” dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak hem üreticinin yaşadığı sıkıntıya çare olmak hem de depremzede vatandaşlara destek olmayı hedeflediklerini ifade eden Şahutoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak hem yaşanan bu soruna ışık tutmak hem de üreticilerin ürettikleri limon ve portakalı satın alıp, deprem bölgesinde yaşayan depremzedelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu proje çerçevesinde 80 ton limon ve 80 ton portakalı satın alıp Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay bölgesindeki çadır kentlerde yaşayan depremzedelerimize ulaştıracağız” diye konuştu.