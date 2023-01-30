Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Mersin’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Silifke İlçesi Taşucu Mahallesinde 1 şüphelinin uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı bilgisini alan jandarma ekipleri, şüpheli şahsı tespit ederek yakalamak amacıyla takip başlattı. Yapılan takip ve araştırma sonucunda şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve iş yerinde yapılan aramada ise 180 adet kenevir, 310 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 20 adet uyuşturucu ve uyarı hap ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.