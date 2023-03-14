Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı

Mersin’de hekimler, Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtına çelenk koyarak 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Mersin Tabip Odası öncülüğünde Cumhuriyet Meydanında bir araya gelen hekimler, gerçekleştirdikleri törenle 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. Mersin Tabip Odası ve kentteki özel hastanelerin çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Mersin Tabip Odası Başkanı Nasır Nesanır, deprem felaketi nedeniyle bu yıl buruk bir kutlama gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tabip Odası olarak deprem bölgelerini bir çok kez ziyaret ettiklerini kaydeden Nesanır, ziyaretlerini devam ettireceklerini belirtti. Nesanır, deprem olduğu andan itibaren bölgelerde sağlık hizmeti sunan hekim ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.