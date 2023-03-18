Mersin’de depremzede çocuklara kitap hediye edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, şehrin çeşitli yerlerinde misafir edilen depremzedelerin keyifli vakit geçirebilmesi için kitap dağıtımı gerçekleştirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketi nedeniyle kente gelen ve kurumun geçici barınma merkezlerinde kalan vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ettiği belirtildi. Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak ve farklı kitaplarla buluşmalarını sağlamak amacıyla da kenti gezen Belediye Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı Gezici Kütüphane Otobüsü ’Kitobüsün’ durağı, Erdemli Halindeki geçici barınma merkezi oldu. ‘Kitobüs’ ile barınma merkezinde kalan çocuklara hikaye ve boyama kitapları ile boyama kalemleri dağıtan Büyükşehir personelleri, gençler ve yetişkinler için de roman kitapları dağıttı.

"Çocukların bu tür farklı ihtiyaçları vardı"

Geçici Barınma Merkezinde gönüllü öğretmenlik yapan Fatma Saygı, "Bugün çocuklar için, yaşlarına uygun kitap dağıtıldı ve çok mutlu oldular. Büyük yaş gruplarımız için de roman türü kitaplar dağıtıldı. Kreş yaş grubundaki miniklere de boyama kitapları ve boyama kalemleri verildi" dedi.

Misafirleri ve özellikle de çocukları, depremin oluşturduğu etkiden bir nebze de olsa uzaklaştırmak için bu tür etkinliklerin çok önemli olduğunu belirten Saygı, "Çocukların zaten böyle farklı ihtiyaçları vardı ve şu an çok mutlular. Çocukları mutlu ettiği için, Vahap başkanımıza da buradan çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kitobüsten kitap alan Nazlı Dağlı ise "Burada kitap dağıtıldı, ben de kitap aldım. Bu etkinliği güzel ve anlamlı buldum, çok yararlı" derken, Elif Naz Tüysüz ise, "Boyama kitabı ve boyama kalemleri aldım. Bunlar sayesinde burada çok güzel vakit geçireceğiz" diye konuştu.