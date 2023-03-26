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Mersin’de bisiklet yolu çöktü
MERSİN'İN YENİŞEHİR İLÇESİ ÜÇÜNCÜ ÇEVRE YOLU ÜZERİNDEKİ BİSİKLET YOLUNUN BİR KISMI, HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR SEBEPTEN DOLAYI ÇÖKTÜ. YOL TRAFİĞE KAPATILIRKEN, OLAYDA ÖLEN YA DA YARALANIN OLMADIĞI ÖĞRENİLDİ.
MERSİN 26.03.2023, 12:08
Mersin’in Yenişehir ilçesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü.
Edinilen bilgilere göre Mersin’in Yenişehir İlçesi Afetevler Mahallesi üçüncü çevre yolu üzerindeki bisiklet yolunun bir kısmı gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çöktü. Yaklaşık 100 metrelik oluşan çökme nedeniyle bölge kısa sürede trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekipler, incelemelerde bulundu.
Çökme nedeniyle herhangi bir yaralanma ve olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi.