Mersin’de belediye başkanları oylarını kullandı
MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, EŞİ MERAL SEÇER VE OĞLU EFE SEÇER İLE BİRLİKTE OYUNU, YENİŞEHİR İLÇESİNDEKİ ŞEHİT CENNET YİĞİT KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 1045 NUMARALI SANDIKTA KULLANDI.
Mersin’de belediye başkanları cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri çerçevesinde oylarını kullandı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, eşi Meral Seçer ve oğlu Efe Seçer ile birlikte oyunu, Yenişehir ilçesindeki Şehit Cennet Yiğit Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1045 numaralı sandıkta kullandı. Oy kullanmak için okula gelen vatandaşlarla selamlaşıp, sandık görevlilerine kolaylıklar dileyen Seçer, oyunu eşi Meral Seçer ile birlikte, “Ülkemiz için hayırlı olsun” diyerek sandığa attı.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise Özel Toros Kolejinde 1014 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oyumuzu kullandık. Güzel bir ülkeye, demokratik bir geleceğe vesile olsun. Tüm hemşehrilerimizi oy kullanmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.