Mersin’de AK Parti İl Başkanlığınca temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Mersin İl Başkanlığınca, 14 Mayıs’taki milletvekili genel seçiminde aday belirleme işleminin ilk ayağı olan temayül yoklaması yapıldı.

Toroslar ilçesindeki Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirilen temayül yoklamasında, milletvekilliğine talip olan 13 aday adayı için dijital ortamda oy kullanıldı. AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Sivas Milletvekili Mehmet Habib Soluk ve Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ile Mersin İl Başkanı Adem Aldemir’in de katıldığı programda, yaklaşık 2 bin üye, aday tercihini elektronik ortamda yaptı.

81 ilde eş zamanlı yapılan temayül yoklamasından çıkacak sonuçların, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulan ve 27 Mart’ta çalışmaya başlayacak alt komisyonlara sunulacağı bildirildi.