Mersin’de 37 bin öğrenciye ücretsiz yemek verilecek

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan 2022-2023 eğitim öğretim yılında yurt genelinde 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek dağıtımı projesi çerçevesinde, Mersin’de 37 bin 69 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, 13 ilçede yürüttükleri çalışmalarla ücretsiz yemek hizmeti sundukları öğrenci sayısını arttıracaklarını belirterek, "Proje çerçevesinde okul öncesi öğrencilerimize en sağlıklı yemek hizmetini vermek için halk eğitimi merkezlerimizde ‘Erken Çocukluk Döneminde Beslenme ve Aşçılık Kursu’nu başlatıyoruz. Aşçılığa ilgi duyan tüm vatandaşlarımızı halk eğitimi merkezlerimize baş vurarak bu kursumuzdan istifade etmeye davet ediyorum. İkinci dönem okullarımızın açıldığı ilk günden itibaren tüm okul öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek dağıtacağız. Mersin’de 6 Şubat Pazartesi gününden itibaren 37 bin 69 öğrencimiz ücretsiz yemek hizmetinden faydalanacaktır. Yürüttüğümüz çalışmalarla bu sayıyı artırarak daha fazla öğrencimize ücretsiz yemek hizmeti ulaştıracağız" dedi.