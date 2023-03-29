Mersin Mut’ta hayvan iç organları ve derilerini çöpe atanlar tepki çekti

Mersin’in Mut ilçesinde kesilen hayvanların iç organları ile derilerinin çöp konteynerlerine atılması tepki çekti.

İlçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi Yüksel Sokak ile Apsut Sokak’ın kesiştiği yerdeki çöp konteynerine belirli aralıklarla kesilen küçükbaş hayvanların iç organları ve derilerinin atılması nedeniyle vatandaşlar rahatsız oldu. Vatandaşlar, durumun birkaç kez değil sürekli yaşandığını, bir poşete dahi koymadan atıldığını kaydetti. Çöp konteynerlerinin etrafına gelen köpeklerin de sakatatları çıkarması ve zaman zaman vatandaşlara saldırmasının tedirgin ettiği kaydedildi.

Mahalle sakinlerinin şikayet etmesiyle birlikte olay yerine gelen Mut Belediye zabıta ekipleri, atanların tespiti için çalışma başlatıp, çöp hizmeti verenleri olay yerine görevlendirerek, atıkları temizletti. Mersin Büyükşehir ekipleri de çöp konteynerlerinde ilaçlama yaparak sağlık açısından tedbir aldı.

Çöp konteynerlerine atılan atıklardan bulaşacak hastalıklara karşı sağlıkçılar, "Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni, bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır. Ayrıca, rastgele etrafa atılan bu atık ve artıklar, hem çevreyi kirletmekte, insanları rahatsız etmektedir. Bu nedenle kesimde ve kesim sonrasında atıkların bertaraf edilmesinde hassas davranılmalıdır" diyerek uyardı.