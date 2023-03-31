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Mersin Emniyetinden depremzede çocuklara moral gezisi
MERSİN'İN SİLİFKE İLÇESİNDE DEPREMZEDE ÇOCUKLARA MORAL AMAÇLI TEKNE GEZİSİ DÜZENLENDİ.
MERSİN 31.03.2023, 13:13
Mersin’in Silifke ilçesinde depremzede çocuklara moral amaçlı tekne gezisi düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünce depremzede çocuklar ve aileleri için tekne gezisi etkinliği düzenlendi. Çeşitli ikramların da yer aldığı etkinlikte, çocukların güzel vakit geçirmeleri, yaşadıkları travmayı atlatmaları ve yüzlerinin gülmesi amaçlandı.
Oldukça keyifli anlar yaşayan depremzede çocuklar, etkinlik dolayısıyla emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.