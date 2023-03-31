Mersin Emniyetinden depremzede çocuklara moral gezisi

Mersin’in Silifke ilçesinde depremzede çocuklara moral amaçlı tekne gezisi düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünce depremzede çocuklar ve aileleri için tekne gezisi etkinliği düzenlendi. Çeşitli ikramların da yer aldığı etkinlikte, çocukların güzel vakit geçirmeleri, yaşadıkları travmayı atlatmaları ve yüzlerinin gülmesi amaçlandı.

Oldukça keyifli anlar yaşayan depremzede çocuklar, etkinlik dolayısıyla emniyet yetkililerine teşekkür ettiler.