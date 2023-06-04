Mersin Büyükşehir ’Mersin Mizah Günlerine’ destek oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçel Sanat Kulübü tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Mersin Mizah Günleri’ne destek olarak, sanatseverlerin yanında oldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçel Sanat Kulübü (İSK) tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen ‘Mersin Mizah Günleri’ne de destek oldu. Büyükşehir olarak sanatçı ve sanatseverlere katkı sunmanın önemi doğrultusunda hareket ettiklerini ifade eden Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz "Kentimizde bu tür organizasyonların olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak sanata, kültüre her daim gerekli katkıyı vermek için ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda İçel Sanat Kulübü’nün düzenlemiş olduğu mizah günlerinde de desteklerimizi sunduk. Bu süreçte onların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

"Büyükşehir belediyesi bu güzel şehirdeki güzel sanatseverlerin yanında olmaya devam edecek"

Mersin Mizah Günlerine geçtiğimiz yıl da katkı sunduklarını hatırlatan Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Şehrimizde yapılmakta olan bu güzel çalışma için emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Bu tür etkinlikleri her şekilde destekliyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi bu güzel etkinliklerin, bu güzel şehirdeki güzel sanatseverlerin yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. 2.’sini düzenledikleri Mersin Mizah Günlerinin gelenekselleşmesini istediklerini belirten İSK Başkanı Fatih Alkar ise "Eksiklerimizi gidererek Mizah Günleri’ni 5, 10 diye devam ettirmek istiyoruz bizden sonraki arkadaşlarımızla birlikte. Bu yıl 28. Arkeoloji Günleri’ni yapacağız. Mizaha da bu kentin, ülkemizin ihtiyacı var. Dolayısıyla biz bu bütünsellik içerisinde etkinliğimizi gerçekleştirmeye çaba gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

"Belediye başkanı bu halkın belediye başkanı olduğunu gösteriyor"

Kamuoyunda ‘Mandıra Filozofu’ olarak tanınan sanatçı Müfit Can Saçıntı ise Mersin Mizah Günleri’nin Türkiye’de benzeri olmayan bir etkinlik olduğuna dikkat çekti. Saçıntı "Bu da Mersin’in bir ayrıcalığı. Sanatla iç içe, çok aydın bir şehir. Zaten hep biliyoruz ama bugün de sanatla ilgili başka yönlerine şahitlik ettik Mersinin. Güzel, sanatsever, aydın insanların olduğu güzel bir şehrimiz. Biz de buraya gelmekten her zaman mutlu oluyoruz" diye konuştu.