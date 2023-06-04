Mersin Büyükşehir Belediyesi LGS’ye giren öğrencilerin heyecanına ortak oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, LGS öncesi 13 ilçede 21 okulun önüne stant kurarak, sınava giren öğrencilere ve çocuklarını bekleyen ailelere su ikram etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi, öğrencilerin ve ailelerin sınav heyecanına bu sene de ortak oldu. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerinde hazır bulunan ve stant kuran Büyükşehir ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav boyunca çocukların bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede toplam 21 okul önünde su dağıtımı yaptı. Mersin’de sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte sınav esnasında çocuklarını gölgelik alanlarda beklemeye başlayan aileler su ikramından memnun kaldıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Cem Karakuş, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerimizin ve velilerimizin de bu zorlu sınav gününde yanlarındayız. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımıza bağlı Tarsus’tan Anamur’a kadar 14 LGS Kurs Merkezimizle ve 1274 öğrencimizle bugünkü sınava hazırlandık. Yıl içerisinde öğrencilerimizi hem bilişsel alanda hem psikolojik alanda destekledik. Umut ediyoruz ki bugün de öğrencilerimiz vermiş oldukları emeğin karşılığını alacaklardır. Bugün tüm ilçelerimizde 21 okulumuzun önünde velilerimiz ile birlikte sınav heyecanını paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.