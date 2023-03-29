Mersin Büyükşehir Belediyesi ’fırtına’ uyarısına karşı teyakkuzda

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan ’Doğu Akdeniz’de kuvvetli fırtına’ uyarısına karşı ekipleri ile teyakkuza geçerek, kent genelindeki çalışmalarına hız kazandırdı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından, kentin her noktasında fırtınadan dolayı yollara dökülen yapraklar ve diğer atıklar titizlikle temizlenirken, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri de, kırılan dalların ve devrilen ağaçların alandan kaldırılmasını ve risk teşkil edenlerin de gerekli budamalarının yapılmasını sağlıyor. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden gelen son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatıdan esecek olan rüzgarın, ilerleyen saatlerden itibaren batı kesimlerde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü, ulaşımda yaşanacak aksamalar gibi olumsuzluklara karşı da vatandaşları tedbirli ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, kentin her noktasında fırtınadan dolayı yollara dökülen yapraklar ve diğer atıklar titizlikle temizleniyor. Mersinlilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına 7/24 esasına göre 167 personel ve vakumlu yol süpürme araçları ile ekipler tarafından kent genelinde temizlik yapılıyor. Şiddetli rüzgâr nedeniyle dökülen dalların yaprakları ve çöpler, mazgalların tıkanmaması için de dikkatle temizleniyor. Böylece, yaşanabilecek su baskınlarına mahal vermemek adına, ekipler görevi başında çalışmalarını süratle yerine getiriyor.