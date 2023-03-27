Mersin Büyükşehir Belediyesi, 100 itfaiye eri alımı yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından İtfaiye Daire Başkanlığında görevlendirilecek 100 memur alımı için online başvuru tarihi, 31 Mart 2023 saat 14.00’a kadar uzatıldı. Yüz yüze başvurular da 31 Mart 2023 saat 17.00’da son bulacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, online başvurusunu yapmayanların, yüz yüze başvurusu kabul edilmeyecek. Ayrıca online başvurusunu kendisi yapamayan adaylara, Ata Eğitim Merkezinde yetkililer tarafından, online başvurularını yapmaları konusunda yardımcı olunacak.

Adayların önce online, sonrasında yüz yüze yaptıkları başvurular sonucu oluşan belge ve diğer evrakları Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teslim etmeleri gerektiğini belirten İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Sinan Bayraktar, “Burada boy-kilo oranlarına bakıyoruz. Mevzuata uygun ise başvurularını değerlendirmek üzere alıyoruz ve KPSS puanına göre uygun olan adayların ilk 500’ünü tespit ediyoruz. Tespit edilen bu adayları 24 Nisan’da yazılı sınava alacağız. Yazılı sınav sonrasında da uygulama sınavımız başlayacak ve sonucunda çıkacak notlara göre de ilk 100 kişiyi itfaiyemize memur olarak katmış olacağız” diye konuştu.

Başvuru sayısının çok olduğunu da vurgulayan Bayraktar, “Biz başvuru şartlarında, sadece 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu olma şartı getirdik. Çok fazla talep var. İhtiyaçtan dolayı daha fazla personel almak istiyoruz, fakat bakanlık bize 100 personel izni verdi. O yüzden gelen adaylar içerisinde en uygunlarını seçmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Ata Eğitim Merkezine 08.00-17.00 saatleri arasında yapılabilen yüz yüze başvurularda, şartları uyan adaylar arasında KPSS puanı en yüksek 500 aday yazılı ve uygulama sınavına çağrılacak. Yazılı sınav 24 Nisan 2023 tarihinde Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde saat 10.00’da yapılacak. Sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (25 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi (25 puan), 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (25 puan), mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat (25 puan) konularını kapsayacak ve 120 dakika olacak.

Atamaya esas puanın hesaplanması, yazılı sınavın yüzde 40’ı, uygulamalı sınavın yüzde 60’ı alınarak oluşturulacak. Sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alınması şartı aranıyor. Bu şartları sağlayan adaylar daha sonrasında ise uygulamalı sınava çağırılacak.