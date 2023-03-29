Karaduvar Sahili 2. Etap Park çalışmalarında sona gelindi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 18 dönüm genişliğinde, üzerinde bin metrekarelik meydanı bulunan, 4 bin metrekare uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu ile birlikte vatandaşlar için sahile giriş alanı, kamelyalar ve bankların yerleştirildiği ’Karaduvar Sahili 2’nci Etap Park’ projesi çalışmasını yerinde inceledi.

Akdeniz Belediyesince düzenlenen ’Geleneksel Balık Festivali’ sayesinde adını tüm Türkiye’nin bildiği Karaduvar Mahallesi sahilinde başlatılan yenileme çalışmasının 2’nci etabında artık sona yaklaşıldı. Bölgede Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda zemin yenilendi. Yaklaşık 18 dönüm alana sahip bölgede, bin metrekare genişliğinde meydan, 4 bin metrekare uzunluğunda yürüyüş yolu ile birlikte sahile giriş alanı yapıldı. Deniz kenarında piknik yapmak isteyen vatandaşlar için sahile kamelya ve banklar da yerleştirildi. Lodosla denizden gelen dalgaların sahil bandına yapılan park ve donatılar ile ev ve araçlara zarar vermemesi amacıyla da sahil boyuna daha önce iş makineleriyle kayalar yerleştirilmişti.

“Karaduvar sahili yeniden hayat buldu”

Sahilde artık sona yaklaşılan çalışmaları inceleyip Başkan Yardımcısı Mustafa Arslan’dan bilgi alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalar bittiğinde Karaduvar sakinlerinin 21 dönümü aşan bir yeşil alana sahip olacaklarını vurguladı. Başkan Gültak, “Bir tarafımızda deniz, diğer tarafımızda parkımız var. Ayrıca yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve piknik alanları mevcut. Daha önce atıl bir yerdi. Fakat biz Milli Emlak’tan kiraladıktan sonra yeniden hayat buldu. Adnan Menderes Bulvarına alternatif bir yer oldu. Sadece Karaduvarlıların değil, tüm Mersinlilerin gelip dinlenebilecekleri, çocuklarıyla eğlenip denizin keyfini sürebilecekleri, balık avlayıp, piknik yapabilecekleri bir alanı Akdeniz’e kazandırdık. Mersin’e ve Mersinlilere hayırlı olsun” dedi.

“Sahile sıfır, harika bir alan kazandık”

Karaduvar Mahalle Muhtarı Fikret Altan da konuşmasında, geçmişte atıl bir durumda olan alanı yeniden kazanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Altan; “Sahile sıfır, harika bir alan kazanmış olduk. Gerçekten çok güzel bir alan oldu. Vatandaşlarımızın gönüllerince kullanabileceği, içinde yürüyüş ve dinlenme yerleri olan yeni bir park ve yeşil alana kavuştuk. Benim de hayalimdi; çalışmalar biter bitmez evimden çaydanlığımı alıp çocuklarımla birlikte buraya geleceğim. Herkesi de davet ediyorum. Mahallem adına Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.