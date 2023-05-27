Kadınlar kendilerini ’krav maga’ ile koruyacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi tarafından, kadınların bir saldırı anında kendilerini nasıl savunacaklarını öğrenmeleri adına, ücretsiz ’krav maga’ kursu açıldı.

Sahilde yer alan etkinlik ve sanat merkezinde verilen kursta, ihtimal bir saldırı durumunda neler yapmaları gerektiğini öğrenen kadınlar, olaydan en az zararla kurtulup karşı tarafı etkisiz hale getirmek için, askeri dövüş tekniğinin daha basit hali olan krav magayı öğreniyor.Tamamen teknik odaklı bir savunma sanatı olan krav maga kursunun, kısa süre önce açılmış olmasına rağmen kadınlardan yoğun ilgi gördüğü kaydedildi. Şuanda 38 kişinin eğitim aldığı kurs, sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde yapıldığı, kayıt için, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin 0 324 533 19 51 numaralı telefonunu arayabilecekleri ifade edildi.

Eğitimi veren milli sporcu ve antrenör Fatih Kaya, “Krav maga, bir savaş sanatları sistemi. Bunu, içerisindeki bazı tehlikeli teknikleri alıp, inceltip öğretmeye çalışıyoruz” dedi.

Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grup halinde verilen eğitime ilginin yoğun olduğunu ifade eden Kaya, “Kayıtlar gün geçtikçe artıyor. Kadınların çok büyük bir ilgisi var. Zaten öz savunma olarak yola çıktık. Şiddetten korunmak için insanlar, kendilerini bu tarz taktik kombat dediğimiz sporlara yönlendirmeye başladılar” ifadelerini kullandı.

Kadınların kursa, karşılaşabilecekleri tehlikelere karşı kendilerini korumak adına kayıt olduklarını kaydeden Kaya, “Başınıza gelebilecek herhangi olumsuz bir şeyi, bizzat burada rol playerlarla çalışmış oluyoruz. Kadınlar kendilerini krav maga ile koruyacaklar. Şu anda 38 kişiyle beraberiz. İnsanlar bazen utanıyorlar, özgüveni düşük olanlar oluyor, kendilerini ifade edemiyorlar” diye konuştu.

Krav maga kursuna gelen ev hanımı Kevser Çetin, kendisini herhangi bir tehlikeye karşı savunmak için kursa gelmeye gerek duyduğunu ifade etti.

Mersin’e 10 ay önce taşınan ve belediyenin etkinliklerini beğendiğini ifade eden Zuhal Yıldız ise eskiden beri krav maga kursuna gitmek istediğini aktardı.

Yıldız, yürüyüş yaparken tesadüfen krav maga kursundaki kalabalığı gördüğünü söyleyerek, “Sonra kendimi form doldururken buldum. Şimdi de buradayım. Bu her zaman istediğim bir şeydi, fakat çalıştığım için bir türlü hayata geçirememiştim. Şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyor olmak çok hoşuma gidiyor. Mersin’i de, bu kursu da seviyorum ve severek geliyorum. Herkese tavsiye ediyorum”şeklinde konuştu.