Depremzede kadınlar, ürettikleri ürünleri satışa çıkarıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin kültür ve sanat evlerinde misafir edilen depremzede kadınlar, aldıkları takı tasarım, ahşap boyama ve örgü kursları ile ürettikleri el emeği göz nuru eserlerini açacakları sergiyle hem beğeniye hem de satışa sunacak.

Akdeniz Belediyesi, deprem felaketi nedeniyle Hatay ve Kahramanmaraş’tan göç eden aileleri, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür sanat evlerinde ağırlamaya devam ediyor. Felaketi yaşayan ailelerin temel ihtiyaçlarını da karşılayan Akdeniz Belediyesi, afetzede ailelere uzmanlar eşliğinde hem psikososyal destekler sunuyor hem de deprem felaketi nedeniyle sarsılan moral ve özgüvenlerini arttırıcı etkinlikler düzenliyor.

Depremzede kadınlar üretiyor

Akdeniz Belediyesi, kültür ve sanat evlerinde barınan depremzede kadınlar için çeşitli mesleki ve beceri kursları vermeye de başladı. Kurslar çerçevesinde kadınlar, takı tasarımı, ahşap boyama, biçki dikiş, örgü kıyafetler, örgü süsler ve geri dönüşüm malzemelerinden hediyelikler yapmayı öğreniyor. Böylelikle büyük felaketin ruhlarında oluşturduğu ağır psikolojik travmadan bir nebze uzaklaşan deprem mağduru kadınlar, zamanlarını da daha güzel ve verimli geçirme imkanı buluyor. Eğitmenler gözetiminde birbirinden farklı ve ilgi çekici el emeği göz nuru eserler üreten kadınlar, 8-9 Nisan 2023 tarihleri arasında bir AVM’de açılacak stantlarda düzenlenecek sergide ortaya çıkardıkları eserleri satma ve gelir elde etme imkanı da elde edecek. Akdeniz Belediyesinin, afetzede kadınlara yönelik mesleki eğitim ve beceri kursları çeşitlenerek devam edecek.

"Deprem stresinden uzaklaşıyor, zamanımızı da daha verimli geçiriyoruz"

Hatay Antakya’dan Mersin’e göç eden depremzedelerden biri olan Aylin Ateş, "Arkadaşlarım vesilesiyle el işi sanatlarını burada öğrenebileceğimi duydum ve hemen gelip başladım. Hocalarımız sayesinde farklı el işi sanatlarını öğreniyoruz. Aldığımız bu güzel kurslar sayesinde boş zamanımızı değerlendiriyor, yaşadığımız depremi bir süre de olsa aklımızdan çıkarıyoruz" dedi.

Yine Hatay’dan Mersin’e göç ederek kültür sanat evinde konaklayan depremzede kadınlardan biri olan ve kurs alan Zarife Kaplan ise duygularını, "Burada ahşap boyama sanatı ile ilgili kurslar olduğunu öğrendim ve katılmaya karar verdim. Yaşadığımız stres ve sıkıntıyı üzerimizden atmak için kurslara katıldım. Bu kursların açılmasını sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum" şeklinde ifade etti.