Başkan Seçer: "JICA finans çalışmalarımızın olumlu sonuçlanmasını umuyorum"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Japon halkıyla ilişkilerin geliştirilmesini temenni eden Seçer, "Özellikle belediyemizin altyapı yatırımlarında önemli bir finans kaynağı olan JICA finans konusunda da çalışmalarımızın olumlu neticelerle sonuçlanmasını umuyorum" dedi.

Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü İrfan Korkmaz, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanları İbrahim Evrim ile Ertan Liman da yer aldı. Seçer, Japonya ile ilişkilerin daha çok geliştirilmesi temennisinde bulunarak, "Umut ediyorum bundan sonraki süreçte de Japon halkıyla ilişkilerimiz gayet düzeyli olur. Ekonomik, sosyal, siyasal ve çevrenin korunması gibi her alanda Türkiye’de, Japonya’da toplumsal ve dünya barışının tesisi konusunda önemli deneyimlerimizi birbirimize aktarırız. Yine özellikle belediyemizin altyapı yatırımlarında önemli bir finans kaynağı olan JICA finans konusunda da çalışmalarımız olumlu neticelerle sonuçlanır. Bu konuda da sayın büyükelçinin bu ziyareti sırasında değerlendirme yapıp kendisinden bu anlamda belediyemiz adına da katkılarınızı beklerim" ifadelerini kullandı.

"Japonya-Mersin ilişkileri birçok tarihsel olaya dayanıyor"

6 Şubat depreminden sonra Japonya heyetinin bölgede yaptığı arama kurtarma çalışmaları ve daha sonraki süreçteki faaliyetlerinden dolayı sonsuz şükranlarını ileten Seçer, "Bundan sonraki süreçte de bölgenin tekrar imar edilmesi için mutlaka ülkemizin desteğe ihtiyacı var ve Japonya’nın da bu konuda, nasıl bugüne kadar desteğini esirgemediyse, bundan sonra da aynı duygularını esirgemeyeceğini umut ediyoruz. Japonya-Mersin ilişkileri birçok tarihsel olaya dayanıyor. Sayın Büyükelçi ile benim ilk görüşmem. Bunu bir başlangıç olarak kabul edip, bundan sonraki süreçte daha yoğun bir şekilde dostluğumuzun, ilişkilerimizin ve birbirimize katkılarımızın gelişmesi ve pekişmesi için çalışmalarımızı sürdürmemizde yarar var" şeklinde konuştu.

"Riskli yapıların yenilenmesi konusunda Japonya’nın deneyimlerinden faydalanmak istiyoruz"

Başkan Seçer, ayrıca hibe programlarına ilişkin de şunları söyledi:

"Japonya Büyükelçiliğimize bazı hibe programlarından Mersin’in yararlanması ile ilgili proje sunumlarımız var. Bunun da tarafınızca da desteklenmesini arzu ederiz. Ayrıca az önceki destek talebimi bir daha yinelemek istiyorum. Özellikle Mersin’in altyapı çalışmalarında İller Bankası koordinasyonu ile belediyelere aktarılan kredilerden faydalanmamız yönünde de sayın büyükelçinin katkılarını bekleriz."

Başkan Seçer, depreme dayanıklı riskli yapıların yenilenmesi ve depreme dirençli hale getirilmesi konusunda önemli çalışmaları olacağını vurgulayarak, bu konuda yoğun deprem yaşayan Japonya’nın deneyimlerinden faydalanmak istediklerini belirtti. Ayrıca yapılacak yeni projelerde önemli katkılar sunmalarını arzu ettiklerini de dile getirdi.

"İşbirliğine açığız"

Suzuki ise Türkiye’de yürütülecek pek çok çalışmada belediyelerle işbirliğine açık olduklarını belirterek, bu dönemde afet bölgelerine ağırlık verdiklerini ifade etti. Suzuki, 11 Mart tarihinin Büyük Japonya Depremi’nin yıldönümü olduğunu ve ülkesinin yaşadığı bu deprem sonrasında Türkiye’nin de arama kurtarma çalışmalarına verdiği destek için minnettar olduklarını söyledi. Bu nedenle Türkiye’de meydana gelen depremleri sadece Türkiye’nin sorunu olarak görmediklerini belirten Büyükelçi Suzuki, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sonrasında Türkiye’ye destek olmak adına kendilerini sorumlu hissettiklerini ve deprem sonrası çalışmaları desteklediklerini ifade etti.