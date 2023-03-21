Başkan Gültak: "Kentsel dönüşüme karşı önyargılar kırıldı"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kahramanmaraş merkezli ve yüz binlerce insanı etkileyen son depremlerle birlikte Mersin’de kentsel dönüşüme karşı olan direnç ve önyargıların kırıldığını, artık toplumun birçok farklı kesiminden kentsel dönüşüme yönelik yoğun talep oluştuğunu söyledi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, TOKİ tarafından Barış Mahallesinde devam eden, yeni, modern ve güvenli konutların yükselmeye başladığı yerinde kentsel dönüşüm projesi çalışmalarını yerinde inceledi. İmarsız, plansız, ömrünü tamamlamış eski yapı stokunun yoğun olduğu Mersin’de, Çay Mahallesinde ilk kentsel dönüşüm projesini bitirdiklerini, hak sahiplerinin yeni evlerine yakında taşınacağını belirten Başkan Gültak, Barış Mahallesinde de yolu yarıladıklarını belirtti, vatandaşların kentsel dönüşüme talebinin de hızla arttığının altını çizdi.

"Barış Mahallesi’nde 2024 yılı öncesinde anahtarlar teslim edilecek"

Barış Mahallesindeki kentsel dönüşüm proje alanında incelemeler yaparak yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Başkan Gültak, kentsel dönüşümün önemi ve yaşanan talep patlaması hakkında da açıklamalar yaptı. Barış Mahallesinde blokların hızla yükseldiğini belirten Gültak, "2023’ün 9’uncu veya 10’uncu ayı gibi projedeki yüklenici firmamızın sözleşmesi sona eriyor. Dolayısıyla bu yılın sonuna doğru inşaatları teslim alacağımızı hesaplıyoruz. Dolayısıyla 2024 yılına girmeden önce, vatandaşlarımıza Barış Mahallesinde anahtarlarını teslim etmiş olacağız" dedi.

"Hak sahipleri ile yüzde 94 oranında anlaşma sağlandı"

Gültak, projede toplam 415 konut, 40’ın üzerinde iş yeri, bir cami, bir kültür merkezi, bir de kreş olduğunu ifade ederek, "Bunun dışında yeni otoparklar, yeni caddeler, yeni sokaklar ve yeni yeşil alanları da kentimize kazandırmış oluyoruz. Burası ada bazlı bir kentsel dönüşüm projesi. Yaklaşık 40 dönümlük bir ada idi. Eski binaların hepsi yıkıldı ve yeniden bir şehir yükseliyor burada. Ve şu an itibariyle Barış Mahallesinde hak sahipleriyle yüzde 94 oranında anlaşma sağladık" ifadelerini kullandı.

"Devlet, belediyeler ve vatandaş el ele vermeli"

Kentsel dönüşümün Mersin için önemi ve aciliyetine de dikkat çeken Gültak, eczacı olduğunu hatırlatarak, Mersin ve benzer illerin durumunun pansuman tedavilerle değil, radikal tedavilerle çözülebileceğinin altını çizdi. Seçildiği günden bu yana Mersin’in imar ve kentsel dönüşüm olmak üzere 2 ana sorunu olduğunu vurguladığını hatırlatan Gültak, "İmar sorununu, dönemin Tarım Bakanı ve büyüklerimizle görüşerek çözdük. Diğer ikinci sorun da 2 nedenden dolayı kentsel dönüşümün mutlaka yapılması gerektiğini söyledik. Mersin’de sadece kaçak yapı söz konusu değil, aynı zamanda yaşı, miadı dolmuş binalar var. Bunları çözmenin tek bir yöntemi var Vatandaşı ikna edip, devletin imkanlarıyla da vatandaşın imkanlarını birleştirip, belediye arada köprü olmak zorunda ve kentsel dönüşümle ada bazlı çalışmaları yapıp şehri değiştirmeliyiz. Mersin’in bu stoklarının ortadan kalkması için vatandaş, belediye ve iktidar el ele vererek kentsel dönüşüm projeleri devam etmelidir" diye konuştu.

"Kentsel dönüşüme olan toplumsal talep hızla arttı"

Tüm ülkeyi acılara boğan depremlerin ardından kentsel dönüşüme olan ilginin arttığını dile getiren Başkan Gültak şunları söyledi: "Israrla randevu talep edip görüştüğümüz muhtarların, yöneticilerin sayısı bir anda arttı. Biz de insanlardaki bu inanç geçmeden veya zayıflamadan 5 projemiz hazır. İnşallah önümüzdeki dönem bu projeleri hayata geçireceğiz. Farklı mahallelerden de talepler geliyor. Çünkü şunu anladılar, depremi tahmin edemiyoruz, Türkiye deprem ülkesi. Mersin deprem şehri değil ama Adana’dan bir fay hattı, Erdemli ve Kıbrıs tarafından da bir fay hattı geçiyor. Bu fay hattı cılız da olsa büyük bir yıkıma yol açmayacak bir deprem dalgası oluşturmasa da artık insanlar Mersin’de stresli ve yaşlı evlerde oturmak istemiyor. Teknolojik, yapısı daha güçlü ve güzel evlerde oturmak istiyor insanlar. Talepleri çok ve biz de onların talepleri doğrultusunda elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız. Ama bu sadece Akdeniz Belediye Başkanının çalışmasıyla olmaz."