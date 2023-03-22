Akdeniz’de depremzede vatandaşlar için teraryum atölyesi düzenlendi

Akdeniz Belediyesi, depremzede kadınlar için ’Umudumu Yeşertiyorum’ adıyla teraryum atölyesi düzenlendi. Etkinlikte afet mağduru kadınlar, umutlarını, hayallerini ve dileklerini temsil eden figür ve çiçekleri kullanarak teraryumlarını süsledi, geleceğe dönük umutlarını yeşertti.

Akdeniz Belediyesi, ilçede ağırladığı ve temel ihtiyaçlarını karşıladığı depremzede vatandaşlar için etkinliklerine devam ediyor. Depremzede vatandaşlar için psikososyal destek hizmeti veren, aileleri ve çocukları tarihi, turistik, kültürel yerlere geziye götüren, at binme etkinliği organize eden Akdeniz Belediyesi, son olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kültür sanat evlerinde teraryum atölyesi organize etti. Bir ziraat mühendisi eşliğindeki etkinlikte depremzede vatandaşlar, hazırladıkları dileklerini ve hayallerini temsil eden figür ve çiçeklerle teraryumlarını süsleyip, geleceğe dair umut ve beklentilerini kendi elleriyle birleştirip yeşertti.

Düzenlenen atölye aracılığıyla afetzede kadınların fiziksel ve zihinsel bir işle meşgul olmaları, bu sayede de stres ve gerginlikten uzaklaşma ve yenilenme duygularının arttırılması hedeflendi.

Teraryum atölyesine Adanalıoğlu ve Karacailyas Kültür ve Sanat evlerinde kalan depremzede 60 kadın katıldı. Uzman psikologlar eşliğinde düzenlenen atölyede, afetzedelerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının karşılanması, yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri ve sosyal uyumlarının arttırılması amacıyla stabilizasyon ve farkındalık uygulamaları da gerçekleştirildi.