Akdeniz zabıtası Ramazan denetimlerini arttırdı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Ramazan ayının başlamasıyla vatandaşların sağlıklı, temiz ve güvenilir ürünler tüketmesini sağlamak amacıyla fırın ve patiseri gibi gıda ürünleri üreten işyerlerine yönelik hijyen, gramaj, son tüketim tarihi, fiyat-etiket ve filtre denetimlerini arttırdı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, mübarek Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilçe sınırlarında faaliyet gösteren fırın, patiseri ve pastane gibi unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun da katıldığı kontrollerde işyerleri gramaj, fiyat ve etiket, hijyen, temizlik ve saklama koşulları yönünden sıkı şekilde denetlendi. Ağırlıklı olarak unlu mamul imalathanelerini her yönden denetleyen ekipler, fahiş fiyat kontrolü de yaptı.

Ciddi eksiklerin görülmediği denetimlerde, özellikle çalışırken eldiven veya bone takmayan fırın ve patiseri çalışanları ile buna izin veren işletme sahipleri uyarıldı. Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların sağlığı, huzuru ve esenliğini korumak amacıyla, gıda üretimi ile satışı yapan tüm işyerlerine yönelik denetim ve kontrollerini Ramazan ayı boyunca aralıksız devam ettirecek.

Ramazan boyunca denetimler devam edecek

Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti, zabıta ekipleri olarak ilçe genelinde faaliyet gösteren fırın ve patiserileri hijyen, gramaj, fiyat ve etiket yönünden denetlediklerini söyledi. Ziyaret ettikleri fırınlarda ciddi bir olumsuzluğa rastlamadıkları bilgisini de veren Sivaslıoğlu, bone ve eldiven takmayan kimi çalışanları ile işyeri sahiplerini de uyardıklarını sözlerine ekledi.