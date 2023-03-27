AK Partili Yılmaz: "Akdeniz Sahil Yolu projesinde 3 tünel 2 viyadük daha açılacak"

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Mersin ile Antalya arasında yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolu projesinde nisan ayı içerisinde 3 tünel ile 2 viyadüğün trafiğe açılacağını söyledi.

Yılmaz, AK Parti hükümetleri döneminde ulaşımdan eğitime, sağlıktan enerjiye, adaletten güvenliğe, toplu konutlardan sosyal yardımlara kadar her alanda Mersin’e 50 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını kaydetti. Mersin’e ulaşım alanında son 21 yılda 278 kilometre ilave bölünmüş yol, 50 köprü, 18 çift tüp tünel kazandırdıklarını anımsatan Yılmaz, 28 tünel ve 16 viyadük bulunan Akdeniz Sahil Yolunda da çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.

"Hizmetlerimizi artırarak devam ettireceğiz"

Turizm ve tarımın başkenti Mersin ile Antalya arasında yapımı devam eden Akdeniz Sahil Yolunun 17 milyar TL yatırım bedeline sahip olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşıma ve bölgemizdeki turizm hareketliliğine büyük katkı sağlayacak sahil yolunda, nisan ayı içinde toplam uzunluğu 3 bin 428 metre olan çift taraflı 3 tünel ile yine toplam uzunluğu 569 metre olan 2 viyadük trafiğe açılacak. Aydıncık-Gözce kesiminde yer alan tünel ve viyadüklerin hizmete girmesiyle, yüksek eğimli, virajlı, tek yol terk edilerek trafik güvenliği ile seyahat konforunun artması ve yolda 2,5 kilometre kısalma sağlanacak. İlimize ve hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi.

Türkiye Yüzyılını inşa ederken bugüne kadar yaptıkları hizmetlerin üzerine koyarak hedeflerini aşmaya devam edeceklerini kaydeden Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, ülkemizi her alanda kalkındırmaya, ‘durmak yok, yola devam’ şiarıyla hemşerilerimize ve aziz milletimize büyük bir gayretle hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.